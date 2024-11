In-D: Murió Manuel "Guajiro" Mirabal

Murió el legendario trompetista cubano Manuel "Guajiro" Mirabal a los 91 años de edad. El músico nació en 1933 en Melena del Sur, provincia cercana a La Habana. Su andar musical lo llevó a formar parte de agrupaciones como "Conjunto Rumba Habana" y "Orquesta Riverside", además de ser músico de soporte cuando el venezolano Oscar de León visitaba tierras cubanas. Sin embargo, el nombre de Manuel quedó inmortalizado en la historia de la música cubana por su andar con Buena Vista Social Club.

La historia de Buena Vista Social Club es por demás particular. Esta agrupación de músicos debe su nombre a uno de los centros nocturnos más famosos de La Habana durante la década de los 50´s. Posterior a la Revolución Cubana, en 1959, el gobierno de la isla decidió nacionalizar los clubes nocturnos, provocando el cierre del mítico Buena Vista Social Club y de todos los recintos donde los músicos cubanos acostumbraban a reunirse para disfrutar de la música en vivo.

Tras el cierre de los centros nocturnos, los integrantes de Buena Vista Social Club se vieron obligados a buscar ingresos por otros caminos. La música en La Habana entró en un periodo de sequía que se prolongó por varias décadas, hasta que durante la segunda mitad de los 90´s el guitarrista norteamericano Ry Cooder visitó la isla con la intención de buscar a los miembros de la banda que aún vivían. Una vez que pudo encontrarlos les propuso hacer una reunión de la banda para grabar un álbum que se convirtió en el disco más vendido en la historia de la música cubana, alcanzando un premio Grammy en 1998.

No son pocos los que consideran que el acercamiento de Ry Cooder para reunir a los miembros sobrevivientes de B.S.C. fue un tanto oportunista. A finales de los 90´s el boom latino estaba en su apogeo con artistas como Ricky Martin, JLo, Enrique Iglesias y Carlos Santana. Todo material que tuviera tintes latinos se convirtió en oro molido. Puede haber un poco de razón en la crítica de por qué se buscó desempolvar a la banda justo en ese momento y no en años anteriores.

De cualquier forma la vida le hizo justicia a un grupo de grandes músicos que habían pasado su vida entera en la isla reflejando lo que sucedía día a día en las calles de Cuba. Buena Vista Social Club pasó de nunca haber realizado una gira a abarrotar el Carnegie Hall de Nueva York y ganar un premio Grammy por su disco homónimo lanzado ese año.

La muerte de Manuel "Güajiro" Mirabal ejemplifica la vieja frase de que no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que es oro brilla. La vida y obra de este músico cubano nos muestra la visión tan distorsionada que tenemos del éxito. Es probable que su nombre y apellido no resuene en la memoria colectiva de la humanidad con mucha fuerza, pero su música sí lo hará. Él fue exitoso toda su vida, fue feliz, fue un músico de gran talla. La fama y popularidad lo alcanzó cercano a cumplir su séptima década de vida, dejándonos una lección invaluable: la grandeza del verdadero artista radica en delegar el protagonismo a su obra, no a su nombre.