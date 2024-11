Emotiva despedida de Rafael Nadal del tenis en España

MÁLAGA, España (AP) — Mientras Rafael Nadal se preparaba para sacar en el que resultó ser el último partido de tenis de su carrera, la voz de una mujer rompió el silencio desde las gradas: "¡Haces que España se sienta orgullosa!"

Poco después, Nadal se secaba las lágrimas del rostro y se despedía de sus compatriotas españoles.

Su adiós al tenis fue tan emocional como se esperaba cuando ocurrió en Málaga el martes, demasiado pronto para la mayoría. Nadal deliberadamente organizó su último acto en España, pero los anfitriones fueron eliminados en los cuartos de final de la Copa Davis. No pudo completar bajar el telón a su carrera con una victoria.

También fue desgarrador para sus aficionados en toda España al ver que uno de los mejores del país — posiblemente el mejor deportista de todos los tiempos — finalmente se retiraba.

"Está claro que Rafa es el mejor deportista de todos los tiempos en España. Está en un nivel diferente al de todos los demás, por mucho", dijo Feliciano López, retirado tenista y director del torneo de las Finales de la Copa Davis, a The Associated Press. "Sin faltar el respeto a todos los demás deportistas españoles, y tenemos muy buenos, pero nadie ha podido inspirar a los aficionados de la misma manera que lo hizo Rafa".

López, quien fue compañero de equipo de Nadal en la Copa Davis, lo comparó con figuras como Tiger Woods, Michael Jordan y Muhammad Ali, todos atletas que trascendieron los deportes.

"Hay un grupo muy pequeño de atletas que, durante sus carreras, fueron capaces de inspirar a las personas de una manera especial, más allá de los deportes", dijo López. "Rafa pertenece a este pequeño grupo. La gente en todo el mundo recordará a Rafa dentro de 40 o 50 años".

Incapaz de superar una serie de lesiones en los últimos años, Nadal, de 38 años, se retiró del tenis profesional después de más de 20 años en el circuito y 22 títulos de Grand Slam, dos más que Roger Federer y solo superado por los 24 de Novak Djokovic, el único de los "Tres Grandes" que sigue jugando.

Las portadas de los diarios de España hablaron de Nadal tras su partido de despedida —una derrota 6-4, 6-4 contra el neerlandés Botic van de Zandschulp, número 80 del mundo.

"Fue un honor", dijo el diario deportivo AS.

"Gracias, Rafa", tituló Marca.

"Eterno", rotuló Mundo Deportivo.

Es difícil encontrar otro deportista español que se acerque a la fama y los logros deportivos de Nadal.

Otros españoles que han alcanzado la grandeza deportiva incluyen a Severiano Ballesteros, campeón de cinco majors del golf; Miguel Induráin, cinco veces ganador del Tour de Francia; Pau Gasol, dos veces campeón de la NBA; Fernando Alonso, dos veces campeón de la Fórmula Uno; Marc Márquez, seis veces campeón de MotoGP; y Carlos Sainz, cuatro veces ganador del Rally Dakar.

España también tiene una pletórica lista de futbolistas exitosos, incluidos los campeones mundiales Iker Casillas y Andrés Iniesta, pero ninguno con un estatus como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, quienes han trascendido los deportes como Nadal.

Nadal también es dos veces campeón olímpico y fue el abanderado de España durante los Juegos de 2016 en Río de Janeiro.

Es adorado en España tanto por sus victorias como por su pasión y dedicación inquebrantables, y es visto como un ejemplo para la sociedad en general por sus valores y humildad dentro y fuera de las canchas.

"Nadal nos hace sentir orgullosos a los españoles. Representa los valores de pasión, camaradería, solidaridad. Siempre será la imagen del deporte en España", dijo Clara García, una aficionada de 35 años que estaba en Málaga para ver a Nadal. "No es fácil saber que ya no jugará y representará a España en las canchas de todo el mundo".

Federer elogió a su amigo y rival de toda la vida en una carta abierta. "Hiciste que España se sintiera orgullosa, hiciste que todo el mundo del tenis se sintiera orgulloso. Siempre has sido un modelo a seguir para los niños de todo el mundo".

Nadal le dijo a la multitud en su ceremonia de despedida después de la derrota de España que siempre "luchó por ser mejor y alcanzar mis objetivos desde un lugar de respeto, humildad, y valoré todas las cosas buenas que me sucedieron.

"He intentado ser buena persona, espero que así lo hayan percibido", remarcó. "Me voy con la tranquilidad de que he dejado un legado como realmente lo siento, no solo deportivo, también personal".

Otros profesionales del tenis como Djokovic y Serena Williams, así como ex estrellas del fútbol como David Beckham y otros atletas elogiaron a Nadal.

"Gracias por tantos momentos increíbles y recuerdos como aficionado al tenis y por todo lo que has hecho para inspirar a los jóvenes de todo el mundo", dijo el ex jugador de Inglaterra y Real Madrid Beckham.

"Dios mío, te echaremos de menos", dijo Williams.

Carlos Alcaraz, considerado el heredero de Nadal en el tenis español —ya tiene cuatro títulos de Grand Slam a los 21 años— dijo que será difícil evitar la presión inevitable que vendrá con seguir los pasos de su ídolo.

"No quiero pensar que tenemos que continuar su legado. No quiero que sea una frustración si no alcanzamos el nivel que él alcanzó", dijo Alcaraz. "Si logro la mitad de lo que él logró, estaré feliz. Su legado va a ser eterno".

No estaba del todo claro qué depararía el futuro para Nadal, quien es un ávido golfista y siempre ha estado vinculado al Real Madrid. Ha dicho en el pasado que probablemente disfrutaría ser presidente del club algún día.

"Mi vida cambia de forma radical. Estoy aceptando todo con normalidad y una vida distinta a lo que ha sido estos últimos 30 años, pero con la ilusión de vivirla", dijo Nadal el miércoles después de llegar a casa en Mallorca, donde también tiene la Academia Rafa Nadal.

Una cosa era cierta: Nadal nunca estará demasiado lejos del tenis.

"Me voy a retirar del tenis profesional pero sigo estando aquí para cualquier cosa espero ser un buen embajador para el tenis. Es lo que he intentado toda mi vida, esforzarme para ser mejor y cumplir objetivos", expresó.