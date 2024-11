En estos días de traqueteo político que estamos viviendo, la pregunta cuya respuesta me parece más relevante es: si mañana la policía aprehendiera a Gerardo Sánchez Zumaya y lo refundiera de por vida en la cárcel, ¿eso resolvería los pendientes con la ley que tiene Ricardo Gallardo Cardona? ¿Y a la inversa? Por supuesto que en ambos casos la respuesta es negativa. Sobre esta temática, que todavía tendrá varios capítulos más, volveré un poco más adelante. Mientras tanto, me dicen, dos hermanas y un alcalde andan muy sonrientes.

Ante la adversidad que comenzó a envolver su proyecto caciquil para el 2027, sea vía nepotismo o mediante un títere, según muestran los hechos el gallardismo decidió elevar la apuesta. Como es bien sabido, el que apuesta mucho, gana mucho o pierde mucho. Con los elementos de juicio disponibles, es extremadamente difícil pensar que el triunfo vaya a coronar sus empeños.

¿De qué hablamos cuando hablamos de adversidad? Sin pretender que sea un listado exhaustivo, yo apuntaría:

· Los reiterados anuncios de la presidenta Claudia Sheinbaum de que empezando el año propondrá reformas legislativas para que se impida el nepotismo en los cargos de elección popular, entre parientes de primero y segundo grado sea por consanguinidad o por afinidad. Al concretarse este propósito, automáticamente quedarían excluidos de las opciones la esposa y el papá del gobernador. Por ahí no avanzarían los afanes transexenales.

· La sorpresiva reactivación por parte de la Fiscalía General de la República de la carpeta de investigación, por operaciones financieras que constituyen “hechos posiblemente constitutivos de delitos”, que involucra al gobernador Gallardo Cardona, a su papá, a su mamá, a sus dos hermanas y a un tío, junto con otras trece personas y veinte empresas. La indagatoria, que sigue la pista a 724 millones de pesos procedentes de las arcas municipales de Soledad y San Luis cuando fueron alcaldes Gallardo Cardona y Gallardo Juárez, durmió el sueño de los justos 4 años. Se reactivó poco después de las elecciones del pasado 2 de junio.

· El pasado 31 de octubre, vino a San Luis la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien forma parte de un reducido grupo de damas muy cercanas a Claudia Sheinbaum, y en evento público, ante una concurrencia numerosa, manifestó que en el 27 nuestro estado pasará a ser gobernado por Morena. No dijo, como pudo haberlo dicho, que San Luis seguirá apoyando la 4T gobernado por su aliado el partido Verde.

· Apenas una semana después, nos visitó la presidenta Sheinbaum, para echar a andar en Villa de Zaragoza un nuevo programa social y para sostener en Santa María del Río una reunión de trabajo con el Gobernador, en materia de requerimientos de infraestructura. Nada había en el programa que específicamente justificara la presencia de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, salvo el paisanaje. Pues vino invitada por la Presidenta y como ya va siendo costumbre, no faltaron los gritos de ¡gobernadora, gobernadora! A mí me van a disculpar, pero si tiene pico de mensaje, camina como mensaje y grazna como mensaje, a fuerzas que es un mensaje.

· Las avanzadas de esa visita presidencial se aplicaron con particular empeño en garantizar que el evento abierto de la doctora Sheinbaum no tuviera ningún aire partidista. Con claridad meridiana prohibieron el uso de chalecos o playeras con los colores de Morena o del PVEM, con lo cual impidieron que el gobierno abarrotara con los suyos el lugar y aquello fuera una mar verde con algunas islas guindas. Evitaron, además, el riesgo de pleitos entre contingentes. Lo que no se pudo evitar fue que hubiera los ya mencionados gritos de ¡gobernadora! Ni tampoco, algo totalmente inusual en los eventos públicos potosinos, algunos abucheos a Gallardo Cardona.

· El martes de la semana pasada, los principales liderazgos del PVEM acudieron a la Secretaría de Gobernación para efectuar una visita de cortesía a su titular, doña Rosa Icela, en la que sorprendentemente estuvo ausente Gallardo Cardona, único gobernador verde y hasta antes de ahora siempre incluido en la cúpula de ese partido. Y hay que ver que el desaire se lo hicieron a uno de los principales financistas de esa fuerza política, sea del modo que sea. Sobre este incidente, nuestras consultas con gente que conoce bien al Verde y sus modos nos trajeron una respuesta: “No lo invitaron. Y se tocó su tema”. Qué se dijo ahí relacionado con RGC. No lo sabemos… todavía.

· Creo que un tanto cuanto como consecuencia de los incisos anteriores, algunos gallardistas conspicuos, varios incluso del círculo más cercano al mandatario, han comenzado a marcar cierta distancia. Los más, lo están haciendo de palabra, “confesándose” insidiosamente con gente de confianza, al tenor de que no están ya muy de acuerdo con lo que hace su jefe político. Dos son los comentarios de fuentes confiables que he recogido. Uno, que efectivamente, en el caso de las senadurías, a Gallardo “se le pasó la mano y se lo van a cobrar” (Ya se lo están cobrando, añadiría yo), y dos, que en materia de enriquecimiento ilícito, el clan está actuando “sin medida ni recato”. Comienzan a sentir que las salpicadas muy deseables todavía hace poco, ahora como que queman y tiznan.

Ante este panorama tan desfavorable de cara al 27, el gallardismo lejos de arredrarse decidió sacar el pecho y ha estado haciendo tres cosas: poner todavía mayor énfasis en la promoción personal de la senadora Ruth González, afiliar al PVEM hasta a los postes, y dejar correr la especie de que nada está perdido, porque ni siquiera es un hecho que el Congreso de la Unión apruebe las normas antinepotismo, porque chocarían con la Constitución General de la República.

Me detengo brevemente sobre este último punto. En las únicas declaraciones que se le conocen sobre el tema, doña Ruth mencionó que la Constitución garantiza el derecho a votar y ser votado. Tiene razón. Pero no se trata de un derecho absoluto, que no admita reglas.

Es fácil entenderlo. Nuestra Carta Magna dice que todos los mexicanos tienen derecho a votar y ser votados. Pero enseguida, legalmente se advierte que para ejercerlo debes tener 18 años cumplidos, debes acudir al Registro Nacional de Electores del INE a tramitar tu inscripción en el padrón electoral, donde para hacerlo te pedirán tu acta de nacimiento, tu CURP, un comprobante de domicilio y algo más. Después, debes regresar a recoger tu credencial de elector, porque sin ella no

podrás sufragar.

Es decir, es un derecho elemental, básico, clásico y humano, pero no absoluto ni anárquico. Dicho de otra forma, si te presentas en una casilla con la Constitución en la mano y exiges votar sin credencial del INE o sin aparecer en el padrón, con todo y el librito te van a mandar a tu casa. Pues igual, me dicen los abogados consultados, se puede prohibir que sean votados -no que voten- quienes mantengan cierto tipo de parentesco con sus sucesores o antecesores.

Tengo para mí que la frenética y desbordada promoción de la senadora Ruth, así como la afiliación masiva de militantes verdes, no van tanto por la posibilidad de combatir las reformas contra el nepotismo, sino por elevar el costo de una decisión para el 27 contraria a los propósitos e intereses gallardistas. Dicho de otra forma, llegado el momento de la verdad Gallardo busca estar en condiciones de decirle a su partido “O es quien yo diga o no será nadie”.

El problema, es que en estas posibles expectativas siempre parece olvidarse una cuestión: en materia de postulación y registro de candidatos a cargos de elección popular, la última palabra la tienen siempre las dirigencias nacionales de los partidos. Lo mismo autorizan el mecanismo de elección interna que ponen el sellito que permite registrar ante las autoridades electorales.

Regreso brevemente sobre el tema del primer párrafo de esta columna. Ninguno de los dos adversarios -uno que quiere ser y otro que quiere seguir siendo-, ha respondido cabal y puntualmente a las imputaciones en su contra. El primero que lo haga, con veracidad, será el ganador. Sea lo que sea que eso signifique.

COMPRIMIDOS

No me desentiendo del asunto de Uñas Largas, lo que pasa es que estoy en espera de una información adicional que se ha tardado. Por lo pronto les puedo informar que la carpeta de investigación de la FGR que lo involucra, es la número FED/FECOC/UEIDFF-GRO/0002835/2022. Las siglas FECOC significan Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Personas Servidoras Públicas y Contra la Administración de Justicia. UEIDFF, quiere decir Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros. A reserva de recibir más detalles, les digo que el segundo de a bordo en el gobierno potosino está acusado de enriquecimiento inexplicable y la justicia le puso el ojo encima desde que apenas estaba cumpliendo un año en el cargo.

Junto con Uñotas, son investigados los hermanos Francisco y Emilio Juárez Garrido, de los que no tenemos mayores datos, salvo que son charros, así como la empresa Torsa Agropecuaria, S. de R.L. de C.V. Torsa es el acrónimo de Torres Sánchez, apelativos del susodicho. Entre el 23 y el 27 de agosto pasado un agente del Ministerio Público solicitó información sobre las personas y la empresa mencionadas a las secretarías estatales de Finanzas, de Salud y otras.

Como bromas, son muy malas, y como chistes, pésimos. Me refiero a lo que dice Sara Rocha, que le encantaría ser gobernadora del estado, y a lo dicho por Gallardo Cardona, que le recomendó al rector de la UASLP que si quiere la autonomía financiera de la institución lo cabildee con los diputados. ¡Como si se mandaran solos!

Hace mucho, mucho tiempo que no veía una cara que reflejara tristeza tan inmensa como la de Mario García Valdez en el evento donde se anunció su afiliación al Verde, el viernes pasado. Para acabarla de joder le pusieron un chaleco tres tallas más chico y no le dieron chance de fajarse la camisa. Es decir, lo caricaturizaron.

Una atenta, amable y muy respetuosa sugerencia a doña Frinné quién sabe qué: si no sabe de lo que le están preguntando, no responda barbaridades. La hacen ver muy mal, acariciando el ridículo. Yo tenía entendido que la dama trae amueblada la cabeza, pero ya tengo mis dudas. ¿Cómo que la investigación de la FGR contra Gallardo es asunto que “ya se cerró”? Perdón por la pregunta, pero aquí muy entre nos, ¿bebe usted mucho?

Estaré ausente una semana. Nos reencontramos el 5 de diciembre.