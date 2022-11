Candelabros de cartón

Dicho sin diluir con suavizante, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción de San Luis Potosí es un caro e inútil ornamento.

Con toda propiedad, pero concreta, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Olga Regina García López, confirmó en una entrevista con prensa que desde 2020 esa fiscalía no ha puesto a disposición del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí ni un solo asunto.

Ha sido la Fiscalía General del Estado la que ha judicializado todos los expedientes de presunta corrupción que ha enderezado la administración de Ricardo Gallardo Cardona, todos contra exfuncionarios estatales. Del primero de estos casos, por el uso de recursos de Salud destinados a la pandemia de Covid-19 en la compra emergente de químicos para combatir un brote de dengue, el Gobierno del Estado consiguió una “reparación de daño” a la dependencia por más de 20 millones de pesos, a cambio de la excarcelación de implicados; la “reparación” a Salud se fue a otro lado, porque el propio titular declaró que a la dependencia no llegó ese dinero.

En lo que Fiscalía general judicializa más acusaciones, tantas como las que el gobernador del Estado anuncia una semana sí y a la otra también contra colaboradores de sus antecesores, del fiscal anticorrupción, Felipe Aurelio Torres Zúñiga, su último hecho público fue acudir a instalar un coqueto módulo itinerante de atención en la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez, el municipio conurbado del que fue alcalde el hoy gobernador.

El Ayuntamiento de Soledad se encargó de la promoción de este evento, anunciado como la intención clara de promover la cultura de la denuncia por parte esa municipalidad. El fiscal Torres Zúñiga nada más ornamentó el lucidor toldo que instalaron.

El primer fiscal anticorrupción, Jorge Vera Noyola, renunció por dignidad y sin reclamos en enero de 2020, luego de dos años de una actuación bienintencionada de su parte, pero sin apoyos de la Fiscalía General del Estado, que se supone “autónoma” como en todas las entidades del país. De los asuntos que Vera trató de llevar a juicio, varios están relacionados con la administración municipal capitalina que encabezó Ricardo Gallardo Juárez, padre del actual gobernador, tanto en el Ayuntamiento de San Luis Potosí como en el organismo operador de agua potable, el Interapas.

Vera Noyola tuvo que lidiar con un presupuesto insuficiente y sin personal ni instalaciones adecuadas. La precariedad sobre diseño no lo fue todo, también hubo palos burdos a las ruedas de la carreta: los agentes que debían presentarse a encausar los juicios, enviados por la Fiscalía General, no se presentaban a las audiencias. El catálogo de pretextos para dejarlo solo, para que se perdieran audiencias y vencieran promociones se hizo grueso.

Cuando Vera renunció, con una carta muy educada, el entonces fiscal, Federico Garza Herrera, informó que dejaba 60 asuntos pendientes; extraño que la recepción de 60 asuntos de corrupción en los dos años de Vera al frente de la fiscalía especializada con su sucesor se haya caído a cero en un lapso mayor.

Torres Zúñiga ni siquiera ha informado si ya cerró los asuntos que dejó pendientes Vera Noyola, si procedieron o no. Si ninguno procedía, que lo diga y el porqué. Saber de un caso de corrupción encausado conforme a la ley hace más promoción de la cultura ciudadana de la denuncia que montar puestecitos itinerantes en las plazas.

Hijo de un exlíder cenecista que ahora se mueve en el perímetro de influencia de Morena, Felipe Aurelio Torres Zúniga sobrevivió al cambio de sexenio. El gobernador Gallardo difunde que es aliado del presidente de la República e incluso ha aportado las cuotas necesarias de votantes para que Morena en San Luis pudiera sacar sus compromisos en las consultas que López Obrador ha promovido. No le han removido, pero tampoco lo hacen en el mundo. De seguro servirá para el performance de los toldos para promover la cultura de la denuncia ciudadana, aunque no prospere nada. Un vistoso candelabro de cartón: ni para qué ponerle velas, no vaya a ser que se queme todo.

Una pena que en este país cobrar un sueldo público sin desquitarlo sea la más extendida de las formas de corrupción.

ROLLOS SUELTOS

MOVIENDO AGUAS. Una visita positivamente alborotadora hizo la senadora priista Beatriz Paredes Rangel para encontrarse, viernes y sábado, con distintas audiencias, en todas ellas con una buena respuesta. Se reunió con académicos, jóvenes, mujeres y con empresarios. Una temporal limitación en movilidad, a causa de una fractura, no fue óbice para atender la agenda.

UNIDAD, EL MARCO. La senadora tlaxcalteca ha alzado la mano para una candidatura presidencial de unión opositora. La mejor muestra de congruencia en esa propuesta se vio en los perfiles distintos que tuvieron contacto con ella y participaron en sus encuentros. Por ejemplo, el poeta y académico navista Tomás Calvillo Unna, en El Colsan; exdirigentes de la Federación Universitaria Potosina, jóvenes de variada militancia y también no militantes; representantes de organismos empresariales y activistas.

LOS TEMAS. Con los empresarios, habló del problema de inseguridad como resultado de lo que no se hace ni se tiene la voluntad de hacer. Cuestionó la regresión del gobierno federal respecto de la apertura económica y el potencial geográfico del país, vecino del mayor mercado del mundo. Expresó su postura en contra de la reforma política que pretende el presidente y planteó la urgencia de una política de bienestar social que sí combata la pobreza y desigualdad, problemas que se han ampliado en este sexenio.

“LA CONOCEMOS”. Al final, el expanista Francisco Salazar Sáenz, excompañero de Paredes Rangel en el Senado y en San Lázaro, se pronunció a favor de ella si busca la candidatura presidencial. “En San Luis hay oposición, en México hay oposición”, dijo la legisladora, pero les hace falta visibilizarse por encima de las mañaneras presidenciales.

SAN LUIS A COLOR. Un libro gráfico grueso y bien expuesto es la guía del Centro Histórico que publicó la alcaldía capitalina, en inglés y en español. Una edición así de extensa no es para turismo masivo, eso sí.

LA TIRA DE LAS NETAS

DESPERDICIO ALIMENTARIO

“Se ha creado un círculo vicioso en el que siempre buscamos los productos más bonitos en el mostrador, y luego los supermercados intentan comprar aquellos más perfectos para que los antiestéticos se queden atrás”.

Jan Heinvirta, fundador y CEO de Perfekto, la startup que busca mercado y destino para alimentos frescos que son descartados por su tamaño y apariencia. Forbes México (XI).

DEMAGOGO Y “CHIMOLTRUFIO”

“Trump dice muchas cosas que en realidad no piensa. Aunque también dice cosas que piensa muy en serio. No siempre es fácil distinguir unas de otras”.

Maggie Haberman, periodista y autora del libro “Confidence man”, sobre el expresidente Donald Trump. XL Semanal (18/XI).

YA NO ANALICEN, ACTÚEN…

“La inseguridad no es problema de saber qué hacer, sino de voluntad de hacerlo, de decisiones, de incorruptibilidad”.

Beatriz Paredes Rangel, senadora y ex dirigente nacional priista ante empresarios potosinos (26/XI).