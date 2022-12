El Síndrome de Estocolmo

El próximo verano se cumplen 50 años del robo fallido a un banco que dio nombre a un desorden psicológico en el que las víctimas, abrumadas por el miedo, se ponen lado de los agresores como su única posibilidad de supervivencia.

Un soleado agosto de 1973, un delincuente experto en abrir cajas de seguridad se metió a asaltar el Kreditbanken, un banco en Estocolmo. La policía cercó el banco de inmediato y el asaltante tomó cuatro rehenes, entre ellos una secretaria veinteañera, Kristin Ehnmark.

El delincuente no hacía mucho se había escapado de la cárcel. Con los rehenes exigió dinero, un Mustang con tanque lleno y que le trajeran al interior del banco a un amigo que estaba en la cárcel, otro asaltabancos que había matado a un policía y se había escapado de prisión dos veces. Los negociadores accedieron, salvo en un punto: dos rehenes que pretendían llevarse con ellos. Los delincuentes se prepararon para salir, pero dejarían a los rehenes en la bóveda. A la chita callando, un policía le puso seguro con delincuentes y rehenes dentro.

La tensión se elevó y a una de las mujeres le amarraron una bomba a un pie para presionar más. Luego, al cabecilla se le ocurrió que sería mejor dispararle en una pierna al único varón de los rehenes, Sven, con la promesa de evitar huesos. Para entonces, la conducta de la joven Ehnmark ya había adoptado un tono extraño de colaboración. “No te pegará en el hueso para no dañarte, Sven, es sólo una bala”, le dijo. Las otras rehenes, en cambio, se opusieron a que hiriera a su compañero.

La secretaria Ehnmark acabó siendo la vocera de los delincuentes con las autoridades. Con los medios a todo trapo sobre el secuestro, de ella fue la idea de llamar al primer ministro de Suecia, Olof Palme. La conversación grabada se convirtió en referente de estudio psicológico. Ehnmark le dijo al premier que sus captores la trataban bien, que estaba decepcionada de sus autoridades e intentó convencerlo de que permitiera huir a los asaltantes en un auto con dos rehenes. Olof Palme no accedió.

Hubo más conversaciones entre la rehén y el ministro, ella en el mismo tono a favor de sus captores, hasta que Palme se hartó y cerró la comunicación con una frase que fue borrada: “Pues bien, entonces quizás usted tendrá que morir”.

La policía tomó el banco por el techo y los delincuentes, ya sin más de dónde presionar, pidieron a los rehenes que salieran después de ellos, para que no los mataran. Los rehenes protegieron la salida de sus captores.

Ventilada la historia con todos sus detalles, la secretaria veinteañera, Kristin Ehnmark se convirtió en villana y referente modélico de los psicoanalistas para explicar casos en los que las víctimas de secuestros, violencia y amenazas acaban actuando irracionalmente a favor de sus captores. Por décadas, esa experiencia la marcó y la convirtió en protagonista de controversia.

"Dicen que uno puede congelarse del miedo y yo creo que mi mente se desconectó", le dijo a la BBC en una entrevista. Un año después, la heredera de un imperio mediático en Estados Unidos, Patricia Hearst, cobró fama porque meses después de secuestrada por un grupo armado marxista, colaboró con sus captores en un asalto bancario, metralleta en mano y uniformada.

Los profesionales del diván explican que la gente atrapada por el miedo, regresa a una etapa infantil y se identifica con el agresor, en el que ve su única posibilidad de supervivencia. Los rebasa el pavor. Los psicoanalistas acabaron por denominar Síndrome de Estocolmo al fenómeno.

La política es un escenario de tomas y dacas permanentes. Si es desde el diseño constitucional, el intercambio lo enmarca la ley y se construyen equilibrios entre poderes, instituciones, organismos de vigilancia, niveles de gobierno y ciudadanía. Cuando deriva en chantaje, imposición, disimulos por conveniencia y avasallamiento, el resultado es siempre una patología triste, corrupta y autoritaria. Lo grave es que haya quien prefiera este tipo de relaciones a perder parcelas, negocios y hasta migajas políticas trianuales.

Nuestra devaluada oposición está petrificada desde hace tiempo. Primero fue el plano nacional y luego en el estatal, con la irrupción de un gobierno muy determinado a ocupar todos los espacios disponibles, con o sin derecho a ello. Lo mismo al PRI que al PAN les tiene pisado el poncho. Quién sabe qué deberán que aterra a panistas y priistas el control anómalo que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona tiene de la Auditoría Superior del Estado y de las fiscalías, que se suponían autónomas. De los partidos que son socios ni contar. Un socio es un igual, alguien que ves a los ojos. Los diputados de la escuadra gobernante son tamemes con la mirada desde el suelo al cielo en niveles bochornosos. Para la antología de lo zalamero la intervención de un diputado en defensa del presupuesto 2023 que daba gracias a Gallardo porque en su gestión somos “el mejor estado del país, es más, del mundo…”.

En esa misma sesión, la presidenta de la mesa directiva, la panista Aranza Puente, se quedó quieta cuando la regañó el jefe de la Jucopo por el tiempo que le daba en tribuna a la diputada Gabriela Martínez Lárraga, pues la legisladora le ponía una tunda muy lógica a la propuesta de gasto del gobernador. La propia Martínez Lárraga le reclamó al diputado por su falta de respeto a la compañera panista, paralizada como ciervo en la mira de una escopeta. Lamentable.

Diputados reconoce que votaron el presupuesto porque “después te habla Lupe” (¿?), el secretario de Gobierno José Guadalupe Torres Sánchez. ¿Pues qué les sabe? ¿Qué pierden? Les da miedo el rapapolvo mediático del gobernador, que les dedique un epíteto sonoro, lo que ya es un estilo. Algunos pretextan que están a la espera de que la sociedad, las representaciones empresariales en particular, “se avienten primero”. ¿A dónde? ¿Y por qué?

El trato del gobernador al Poder Judicial es otro de sus desembarcos anómalos, pero ese pequeño detalle constitucional se las trae al pairo. Como la vez que anunció que le llamaría a la presidenta del Supremo Tribuna para exigir que le pusiera atención al caso de un ciudadano que lo abordó. ¿Se quejó de eso algún magistrado o el Consejo de la Judicatura?

Peor le va al Ayuntamiento capitalino. Un día el gobernador lo culpa de la inseguridad y pone en duda su competencia y al otro sube al alcalde a su lado en los tapancos, lo cubre de encomios y se hacen fotos de tufo lunamielero. Que Lupe Torres, el hombre de los secretos tenebrosos de nuestros políticos, se encarga de comunicar lo que se aprueba y no en el palacio chico, sea nombramiento, anuncio o proveedor.

Que el gobernador anunciara el cambio de director en el organismo operador de agua, Interapas, y hasta el nombre del sucesor, comprometió la credibilidad en la autonomía del alcalde, Enrique Galindo Ceballos. Quizá por eso colocaron de última al anunciado Daniel Hernández Delgadillo en el oportuno hueco de la Secretaría General del Ayuntamiento y no donde el mandatario estatal anunció. Una exdiputada puso en el diván esa relación: “El alcalde padece el síndrome de la mujer golpeada”.

Secuestras el espectro político completo y la división de poderes. Hasta que alguien se harte y decida que si es necesario, tus rehenes mueran contigo.

ROLLOS SUELTOS

DELINCUENTES A SUS ANCHAS. Va a ser difícil salir a disfrutar de los festejos decembrinos con alguna tranquilidad cuando los asaltos a mano armada se multiplican por distintos puntos de la ciudad. Y los delincuentes lo hacen mediante acciones concertadas muy eficaces, como ha quedado demostrado en videos de distintos casos, siempre usando un vehículo “muro” de toda la acción, como en el atraco ayer a una familia en Lomas.

¿LA MISMA BANDA? El asalto a un hombre en Tequis a quien le quitaron el auto y otro intento a una conductora en la colonia Jardín, por la Divina Providencia, parecen coincidentes. Los dos se dieron con diferencia de días, pero entre 10:30 y 11 de la noche. Y en los dos hay un compacto rojo que se cierra o hace muro, de ahí salen hombres armados y amagan. En el caso de la mujer, reaccionó apenas se le atravesaron y echó reversa, aunque los tipos dispararon. El hombre de Tequis en cambio no pudo hacer nada.

UNO MÁS. A otro conductor en esta semana le quitaron una camioneta, también con la misma estratagema del auto que se acerca, se coloca de “muro” y vomita gente armada que ejecuta el despojo. Son acciones en segundos, mucho mejor organizadas que nuestras corporaciones policiacas, de los tres niveles.

MUCHO MÁS. Si como dice el gobernador, “El Convoy” va de nuevo por la seguridad de los potosinos, que haga algo más que agarrar desorientados en las colonias, raparlos y ponerlos a barrer.

OTRO FLORERITO. A eso se redujo la titularidad del Consejo Consultivo del Centro Histórico. Reclamaron los becarios a quienes en el cambio de gobierno les hicieron perdedizo el recurso de sus apoyos, ganados por oposición, y sólo fueron capaces de pretextarles que todo se perdió porque dos exfuncionarios del gobierno anterior no aportaron lo que debían. ¿Y qué no era su obligación solucionarlo? ¿O no sabe lo que es un compromiso institucional?

6 SEMANAS Y NADA. La Fiscalía dice que realiza trabajos de búsqueda, pero no resuelve la desaparición de tres jóvenes mujeres que fueron a un bar en Ciudad Fernández y de ese lugar fueron sacadas por la fuerza, porque ahí quedaron sus pertenencias. Se supone que las ubicaron en una finca, pero en el cateo sólo localizaron a una tigresa, misma que fue decomisada y trasladada al Zoológico de Mexquitic.

LA TIRA DE LAS NETAS

LA POLÍTICA DESPUÉS DE MORENA

"Ese partido para mí ya no existe, es una mafia dirigida por un hombre autoritario".

Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, en entrevista, confirmando el fin definitivo de su militancia en Morena. El Universal (12/XII).

NINGUNEADA SIN RÉPLICA POSIBLE

“Con cariño, amigos mexicanos: no llegan, no pueden, como nosotros al futbol no van a llegar nunca. Tienen que refundarse 15 veces. Deberían pasar 15 fundaciones de las ciudades mayas, 15 fundaciones de las ciudades aztecas deberían hacer 15 veces las pirámides de Chichen Itzá, deberían rehacerse 15 veces y no llegarían a jugar como nosotros”.

Alejandro Fantino, periodista deportivo argentino, en Neuromedia, tras asegurar en redes sociales que los mexicanos "tienen complejo de inferioridad con nosotros", después del partido entre la Selección Mexicana contra Argentina en el Mundial de Qatar 2022. (15/XII).

LAS “MAMÁS-BANDA”

“Luego llega la patrulla, levanta a unos jóvenes y sale la mamá y se cuelga de la patrulla pidiendo que le bajen al hijo, diciendo que es bien sano y es bien honesto”.

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, sobre la oposición de los padres de familia a que la policía ponga orden en las colonias, por lo que considera revivir “El Convoy” para controlar el vandalismo y la drogadicción juvenil (16/XII).