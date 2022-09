Gobernar como espectáculo

Con un boletín, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que su edición de la Feria Nacional Potosina, suspendida dos años por pandemia, llegaba a la mareante cifra de 4 millones de visitantes.

Todo el mes de agosto ha sido jolgorio que organiza, decide, promueve y elogia el gobernador en forma personal. Hay un patronato, que preside un señor al que no le han dado la oportunidad de salir a decir nada del evento. Presidente del patronato y patronato todo, en una vitrina al fondo como figuritas de Lladró.

No podía la feria potosina ser más popular como se anunció: entradas gratis, transportes colectivos gratuitos, entrada libre a conciertos de raperos, reguetoneros y gruperos, dos días de garnachas a cuenta de los ayuntamientos de Soledad y San Luis. Del costo, ni se pregunta. Si se pregunta, algunas frases meningíticas para salir del paso bastan. Y si se piden por transparencia los costos, los contratos y las adquisiciones, harán y pretextarán de todo, hasta declararse oligofrénicos, para no dar los datos que les piden; así lo hacen con todas las obras y programas.

La mayor frustración del gobernador en toda esta hila de festejos por el santo patrono de la capital y del estado, San Luis Rey de Francia: que el colombiano J. Balvin no se haya podido presentar porque un tormentón veraniego inundó el recién remodelado teatro y dejó el área de ventas hecha un lodazal. La zona donde se asienta el recinto ferial es inundable. No se sabe si por razones estéticas, se les ocurrió taponar salidas de agua del Teatro del Pueblo hacia un vaso de contención cercano. El área de gritones se convirtió en un barrizal. No ocurrió una tragedia por la acción de la Guardia Nacional que fue destinada a vigilar la feria.

Para que no haya necesidad de interrumpir otro concierto gratuito, Gallardo anunció que ya se evalúa techar el Teatro del Pueblo, con una inversión estimada de ochenta millones de pesos. En atender esas prioridades feriales andaba el mandatario cuando el reclamo de la madre de una niña de tres años, mal atendida en el hospital comunitario de Salinas y declarada muerta dos veces, empezó a ganar espacio en una agenda pública local saturada de autobombo por la pachanga popular a costa del erario.

El secretario de Salud admitió que a la criatura se le expidieron dos actas de defunción, la primera en el hospital comunitario. En el velorio, la niña presentó signos vitales y la familia intentó trasladarla a San Luis, pero murió en la ambulancia. El hospital comunitario de Salinas que no tuvo oxígeno ni suero para atenderla: este año le cortaron los recursos en más de 20%, admite Salud y su presupuesto este año quedó en 4.2 millones de pesos. ¿Cuánto cobran J. Balvin, Danny Ocean y Residente, presentados en masivos gratuitos en la Fenapo?

El tema revivió las carencias a nivel miseria de los hospitales públicos y renovó la promesa oficial de mejoras algún día, comprendan y mantengan la esperanza en su gobierno, quizá porque es más complicado y no viste tanto como ponerle un techo de 80 millones al Teatro del Pueblo para próxima edición de la Fenapo.

Una protesta vecinal cerró la vialidad de mayor acceso a la Feria, para protestar por la falta de agua durante más de 15 días. El acueducto El Realito, concesionado por Gobierno del Estado, acumuló una reventazón tras otra. Ni el organismo paramunicipal que opera el servicio de agua potable ni el Ayuntamiento de San Luis Potosí consiguen cubrir el desabasto por las fallas del acueducto. La reacción estatal ha sido cerrar la información con la empresa concesionaria; el alcalde capitalino se queja de la cerrazón de la concesionaria, Aquos, pero ni así.

Y el gobernador, que alguna vez le dio por hacer videos como cantante, con unos camionetones pick up de fondo, enfocado en su fiesta popular. Su oficina de comunicación celebra que el cantante Emmanuel metió cien mil personas al Teatro del Pueblo, una cifra que no cuadra para cualquiera que vea las dimensiones del celebrado espacio local de eventos gratuitos y haya ido a un concierto de Metallica, U2, Muse o Coldplay en el Foro Sol o en el Estadio Azteca.

Desgrana más anuncios con carácter de decisiones de gobierno: que para las próximas trae a Luis Miguel y a Shakira gratis. Y que vendrán más ferias durante el año para los ganaderos y otros sectores. El espectáculo de gobernar es todo suyo. Es el gobernador que regala jolgorio, aunque los regalos de un gobierno siempre acaban pagándolos los gobernados. Pero no tiene opositores que cuestionen, ni contención alguna; puede seguir de fiesta en fiesta y hasta crear una agencia promotora de artistas y espectáculos. Tiene un olfato callejero infalible para las gangas y el papel de oficio en su fiscalía "carnal" se usa para ajustar cuentas, vaciar rencores y otras miasmas: ¿quién se atreve?

Un gobierno que es partido o grupo político en torno a un solo actor organiza a sus beneficiarios como clientela militante y activista. Tiene cinco años por delante, el espectáculo apenas comienza.

LA TIRA DE LAS NETAS

OFERTAS DEL "AEROMUERTO"

"No mamen, ya paguen por viajar del AIFA".

Chumel Torres, humorista político, respecto de las ofertas de la aerolínea Volaris para traer pasajeros a los vuelos que se comprometió a operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. @ChumelTorres (26/VIII).

DESCONTÓN CAMOTERO

"Puede ser legítimo como forma de relación personal, pero no de un secretario de Gobernación".

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, en su reclamo a la intromisión del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a favor de un aspirante morenista a la gubernatura poblana. El mandatario le recordó que su trabajo es buscar equilibrios, no desequilibrar. La Jornada de Oriente (25/VIII)

PORQUERIZA GUINDA

"Morena acusa a Morena de comprar con dinero sucio votos de Morena para integrar los órganos de dirección de Morena, y le piden a uno de Morena que investigue a los de Morena".

Max Kaiser, promotor de Ciudadanía, en su reflexión sobre sobre los reclamos entre morenistas por las prácticas de compra de votos, acarreo y fraude en sus elecciones internas. @MaxKaiser75 (27/VIII).