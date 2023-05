36 goles, una liga y dos finales, no está mal: Haaland

Londres, 21 may (EFE).- Erling Haaland, jugador del Manchester City, mostró su felicidad tras conquistar su primer título con el City y aseguró que, para su primera temporada en Inglaterra, 36 goles, una liga y dos finales por delante, "no está mal".

El noruego habló ante los micrófonos de Sky Sports tras levantar el título de Premier League en el Etihad Stadium después de la victoria por 1-0 contra el Chelsea.

"Es irreal esto", dijo Haaland. "No sé qué decir, no había planeado nada. Me veis sonreír mucho porque estoy muy contento", añadió el delantero, que se fue en mitad de la entrevista para cantar y bailar con los aficionados.

"Estos son recuerdos para toda mi vida, hemos luchado mucho por esto. Voy a disfrutar mucho de este día, es muy especial tener este título. Para una temporada de debut, 36 goles, un título, dos finales por delante... No tiene mala pinta".