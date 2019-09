A 13 años del debut de "Chicharito" Hernández

Un 9 de septiembre, pero de 2006, Javier Hernández hizo su debut en la Primera División, con el Guadalajara. Corría el minuto 80 en el estadio Jalisco y el duelo estaba sellado por los Rojiblancos, con 3-0 sobre el Necaxa.

El técnico José Manuel de la Torre, quien decidió llamar a Hernández desde la banca, hizo caso a su olfato de estratega para arrojarlo al ruedo en sustitución de Omar Bravo. Siete minutos después comenzó la exitosa proyección de Javier, al estrenarse con un gol, para el 4-0 sobre los Rayos.



Ascenso meteórico el de Hernández Balcázar que fue recordado por el equipo de sus amores, las Chivas.

"El 'Chicharito', quien lleva en la sangre los colores del Rebaño Sagrado y tiene tatuada en la mente la portería, dio el salto a Europa gracias a su destreza futbolística y capacidad de definición, por lo que a los 20 años se enroló con el Manchester United, donde comenzó una fructífera carrera en las mejores ligas del Mundo, pues además de la Premier League, ha competido en la Bundesliga de Alemania y en La Liga de España.

"Hoy lo recordamos a 13 años de su presentación en el Máximo Circuito del futbol mexicano con el equipo de sus amores y como un elemento de talla mundial que representa con orgullo a la institución rojiblanca", destacó el Rebaño en su sitio web.

El ahora jugador del Sevilla, quien está concentrado con la Selección Mexicana, recordó el momento de su debut, un hecho que lo califica de fortuito. "Una noche que nunca se me va a olvidar, de suerte, yo no tenía que estar en la banca, se lesionó [Edwin] Borboa y el jugador que iba en su lugar también estaba lesionado, así que el 'Chepo' dijo 'traigan a Javier' y al final se dio", compartió el atacante en charla con Televisa.

Para 2010, "Chicharito" saltaba a Europa, con el Manchester United. Posteriormente jugó en España, con el Real Madrid, y en Alemania, con el Bayer Leverkusen. Regresó a la Premier Leeague, pero con el West Ham.

Y para inmortalizar el recuerdo, el Guadalajara compartió los números más destacados de CH14:

- Hizo el proceso rumbo al Mundial Sub 17 de Perú 2015.

- Tras su presentación en el máximo circuito participó en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007. Jugó 3 partidos y marcó un gol ante Gambia.

- 2009 representó su explosión goleadora con 15 goles, 4 en el Clausura y 11 en el Apertura.

- En el Bicentenario 2010 fue Campeón de Goleo con 10 tantos, pese a no estar presente en las últimas tres fechas por su llamado al Mundial de Sudáfrica 2010.

- Antes del Mundial fue vendido al Manchester United; posteriormente jugó con el Real Madrid, el Bayer Leverkusen, el West Ham United y actualmente milita en el Sevilla.

- Ha jugado 3 Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, en todos ellos ha jugado los 4 partidos que disputó el Tri y colaboró con una anotación en cada uno.

- Es el máximo anotador de la Selección Mexicana con 51 goles.

- En el futbol acumula 124 goles.