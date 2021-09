A Funes Mori no le importan las críticas tras sus fallas

Rogelio Funes Mori, seleccionado nacional y delantero de Rayados de Monterrey, ya está en México después del juego del Tricolor en tierras panameñas.

"El Mellizo", quién no ha tenido un buen arranque de eliminatoria con el Tricolor, dijo que las críticas que se ha hecho sobre su accionar, "no le quitan el sueño".

Abordado a su arribo al aeropuerto internacional de Monterrey, el atacante dijo: "En determinado momento, desde que sabía que iba a ser llamado a la Selección, tomé conciencia de que iba a ser así. La crítica siempre está y no me quita el sueño. Yo seguiré adelante, durante toda mi carrera he sido criticado y me he levantado".

Sobre la primera parte de la eliminatoria, el argentino comentó que el saldo es positivo para México. "Ha sido difícil, los juegos han sido apretados, claro que queríamos sacar un mejor resultado ante Panamá pero las cosas se dieron así, vamos por buen camino".

En lo particular, "claro que me hubiera gustado hacer las cosas mejor, pero todo el grupo ha actuado de buena forma. Estamos satisfechos y tranquilos por lo conseguido y esperamos seguir adelante. Aún queda mucho".

Funes Mori se fue directamente a entrenar al Barrial, y espera estar a las órdenes de Javier Aguirre para el duelo del sábado ante Atlas.