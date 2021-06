A Jaime Lozano le preocupa la falta de gol de la Olímpica

La Selección Mexicana Olímpica empató, no fue el mejor juego ante Arabia Saudita y eso lo reconoce el técnico Jaime Lozano, al que se la acorta el tiempo para mejorara al equipo y para elegir.

"Hace falta mejorar y cada entrenamiento, cada partido es para eso, a veces son cosas básicas como el control y el pase. Hay que generarle opciones a los delanteros, trabajaremos en eso para el último partido y después elegir lo mejor posible para aspirar a llegar lo más alto a los Olímpicos".

Sobre el juego, Lozano fue autocrítico, y aceptó que el primer tiempo no fue el mejor: "En el primer tiempo nos costó entender el juego, sacar la pelota limpia, pero también hay bastantes jugadores que tienen poco tiempo en el proceso. En el segundo tiempo los cambios funcionaron y nos dio para conseguir el gol, pero al final debemos de estar más atentos, no hay rival fácil... Ellos tenían gente rápida y lucharon hasta el final".

De la falta de gol, de la falta de protagonismo de los delanteros, el técnico mencionó: "Ahora juega Lalo Aguirre como nueve, pero no le generamos opciones y es lo que necesita el delantero. Nos está pasando un poco como el preolímpico, los que llegan de atrás son los que anotan y eso también es bueno, no depender de una sola persona. Estamos en eso. Tenemos que ser más incisivos y los delanteros más egoístas, ir por eso última jugada para nosotros y tratar de hacer goles".

En lo particular habló del caso de José Juan Macías: "Ha hecho una gran concentración, se está esforzando mucho para aspirar a estar en la lista final. Cuando a Macías le demos la posibilidad para definir, el es muy certero, es muy contundente, es lo que necesita él, Lalo, Vega, hay que generarle más opciones de gol. Ha mejorado mucho en temas de presión, nos ha dado muchos goles el presionar y recuperar y él ha entendido".

De la posible inclusión de Diego Lainez, parece que hay buenas noticias: "Tendré una junta con Martino y Torrado para definir las últimas listas y ahí hablaremos de todo, Parece que con Lainez no habrá problema, espero que se pueda confirmar y pueda estar en los Olímpicos".

El último juego de esta gira será contra Australia y Lozano espera que sus jugadores se muestren al 100 por ciento: "Hay 23 jugadores de los 24 que trajimos, Santi Giménez está lastimado y no jugará, pero todos tienen la oportunidad de estar en la lista final, y sí, esta será muy reducida, pero habrá una última oportunidad para tratar de estar en ella. Tienen que luchar hasta el final".