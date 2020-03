A los comunicadores les pagan los equipos o están amenazados: Fidel Kuri

Luego de ser desafiliado como dueño en la Federación Mexicana de Futbol, Fidel Kuri habló de la falta de transparencia en la información que se ha dado a conocer y apuntó al gremio periodístico como responsable. "Yo sé que no soy monedita de oro, pero la verdad va a salir. Hay muchos comunicadores que se dan que les interesa mucho el futbol, pero traen muchos intereses también; les pagan los clubes para que hablen bien de ellos y, cuando tienen que sacar una noticia que realmente le va a beneficiar al futbol mexicano, no la sacan", dijo, en una entrevista para una estación de radio.

"Hay muchos intereses entre las televisoras y la Federación, y siempre van a manejar las cosas a su manera", apuntó. Sin embargo, el exdirigente desmarcó a algunos miembros de la prensa, al decir que reciben amenazas para manipular la información: "Los medios de comunicación deben manejar lo que está pasando y lo están cubriendo mucho. Los amenazan: 'no saquen la noticia, no den información a la gente'. Y mientras siga así el futbol mexicano, con intereses en las televisoras y las radiodifusoras, la gente no se va a entregar realmente de cómo están las cosas", señaló.

El veracruzano recordó, además, que, hace un tiempo, pretendía sacar todos los elementos contra la Federación a la luz, pero fue censurado. "Las pruebas y los documentos siempre los he tenido y los he querido mostrar. La última entrevista que me hicieron en un canal de televisión, cuando los iba a mostrar, simplemente me cortaron del aire", relató.

Kuri Grajales insistió en que el balompié nacional tiene una mala imagen y descartó que alguien busque invertir en él. "Yo veo que muchos reporteros o comunicadores deportivos dicen que hay empresarios que van a entrar. Pues yo quiero verlos, porque esto es de dinero. Nadie se rifa su patrimonio como me lo rifé yo. Sí me da coraje que me costó mucho dinero, pero ese va y viene. Lo que interesa es que todos los equipos tengan las mismas oportunidades", concluyó.