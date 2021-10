A marchas forzadas trabajan en Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO.- A marchas forzadas, Guadalajara trabaja en la construcción de un nuevo estadio de tenis que se prevé esté listo para recibir las Finales de la WTA por primera y quizá única vez, dijo el lunes el director del torneo, Gustavo Santoscoy.

Cuando la WTA canceló sus torneos por Asia por segundo año consecutivo debido a la pandemia por coronavirus, Guadalajara levantó la mano y lo que era una opción se volvió realidad a mediados de septiembre para la ciudad en el occidente de México.

El torneo originalmente se iba a realizar en la ciudad china de Shenzen, que tiene firmado un contrato para albergar el torneo de final de temporada hasta 2030.

Al recibir la sede, Santoscoy sabía que tendrían que construir un nuevo escenario.

Aunque existía un complejo de tenis que se usó en los Juegos Panamericanos y fue usado para el Abierto de Zapopan de la gira WTA en 2019 y 2021, los organizadores sabían que no era suficiente para recibir a las mejores ocho jugadoras del mundo. Decidieron construir uno nuevo en lo que era un campo de fútbol.

"Estamos construyendo un estadio totalmente nuevo, una cancha nueva y desde hace dos meses estamos con los trabajos para tener las mejores instalaciones no sólo de cancha y estadio, sino salones, comedores y vestuarios para jugadoras", dijo Santoscoy a The Associated Press. "Vamos a marchas forzadas".