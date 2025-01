A Perea no le sorprende la salida de Anselmi

México.- Luis Amaranto Perea, exjugador de Cruz Azul, lamentó lo que ha vivido la afición de la Máquina en las últimas horas, luego de que Martín Anselmi abandonara al club para irse al Porto de Portugal.

En su visita al estadio Olímpico Universitario, para observar el juego entre los cementeros y el Puebla, el colombiano aseguró que no le sorprendió la salida del timonel argentino, ya que “es futbol”, pero recalcó que por encima de la institución nadie debe estar. “De repente este tipo de cosas pasan. Cada uno entenderá si es mejor o peor, pero creo que por encima de todas la apersonas la institución se mantiene”, confesó.

El exzaguero, quien jugó con los azules de 2012 a 2014, deseó que lo sucedido con el técnico argentino no afecté el rendimiento del plantel..., que es uno de los favoritos para ceñirse la corona, “me dio mucha alegría que después de que me fui, el equipo fue campeón. El año pasado hizo un torneo espectacular, lástima que no se pudo lograr otro campeonato. Siento que fue el equipo más fuerte y espero que siga así. Lo más importante es La Máquina pueda ganar”.