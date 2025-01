Torrent pone excusas después de la derrota

El técnico español del Atlético de San Luis, Doménec Torrent Font, enfrentó los micrófonos tras la dolorosa derrota de su equipo en casa ante los Rayos del Necaxa por un contundente 3-0. En una conferencia de prensa cargada de sinceridad y autocrítica, Torrent compartió sus impresiones sobre el complicado inicio de torneo y las dificultades que enfrenta su equipo.

Torrent reconoció el mal momento del equipo y la presión que esto genera, pero destacó su entendimiento del contexto en el que se encuentra. “Sé dónde estoy, sé que estoy en un club que tiene presupuesto 14 o 15 de la Liga MX. No me he quejado, pero lo mejor que nos puede pasar es saber quiénes somos y dónde estamos. Lo difícil que será por lo bien que lo hicieron antes de mí, con Gustavo Leal y Andrés Jardine, quienes dejaron una vara alta”, afirmó el técnico, refiriéndose al éxito reciente del equipo bajo la dirección de sus predecesores.

El estratega español también abordó el malestar de la afición, reflejado en los abucheos desde las gradas del estadio. “Es normal que la gente exija más, sobre todo porque el equipo ha demostrado antes que puede competir y ganar a los grandes. Cuando un equipo chico lo hace bien, los rivales llegan más motivados. Pero nosotros somos los mismos del año pasado, que lo hicimos muy bien, y mi responsabilidad es recuperarlos”, señaló Torrent.

Aunque reconoció las ausencias de jugadores clave como un factor que ha afectado al equipo, Torrent. “No voy a quejarme de los que no están. Sería una excusa muy sencilla. Trabajamos con lo que tenemos disponible y mi labor es sacar el máximo rendimiento de ellos. Lo que quiero es ganar, al igual que mis jugadores y mis directivos”.

Torrent también mostró madurez al referirse a su continuidad en el banquillo, asegurando que no se aferrará al puesto si no cuenta con el respaldo de la afición y la directiva. “El día que la gente se canse de mí, no me haré pesado. Sé que mi tiempo aquí tiene un límite y no tengo problema en hacer maletas y regresar a casa. Tengo otros valores y respeto el sentir de todos”, expresó.