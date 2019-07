"A pesar de la falta de apoyo, moriré en la raya por una medalla", dice boxeadora mexicana

Después de la desastrosa presentación que tuvo el boxeo mexicano en los Juegos Panamericanos, con dos eliminados en la primera ronda, hoy lunes se presenta una carta fuerte, Esmeralda Falcón.

Oro en los pasados Juegos Centroamericanos, la capitalina aclara que la preparación no fue la deseada, pero "para que alguien me gane tiene que estar dispuesto a morir en la raya, porque yo lo voy a hacer así".

Esmeralda aclara el porqué del pesimismo: "Nosotros no vamos ambicionar si no nos dan preparación, un fogueo internacional decente", dice. El boxeo ha sido de los deportes más castigados por falta de apoyo, y para Lima no fue la excepción.

"Afortunadamente mi Federación me aportó para tener los mínimos fogueos y tener una competencia previa. No tenía el recurso para el prepanamericano, mi Federación, me preparador, Óscar Valdez, y mi alcaldía (Xochimilco) fue la que nos apoyó, porque si no, no tendríamos representantes en esta disciplina".

Una muestra más de la desorganización que vive el deporte mexicano. "Nosotros no tendríamos que estar preocupándonos en estos aspectos. Vamos limitados en cuestiones técnicas. Si tuviéramos más roce internacional seguro seríamos mejor que los rivales, porque sin roce hemos logrado finales, si nos apoyan un poquito seríamos mucho mejores".

Esmeralda se siente en desventaja hasta con los jueces, "si no te ven seguido en los eventos, te desconocen, se inclinan por quiénes van más seguido... Desde ahí hay que remar en contra".

Otro punto negativo, es el estilo del boxeo mexicano, "podemos decir que vamos contra competidores más rápidos, que tiran golpes más rectos, no curvos como nosotros. Pero debemos de sacar ventaja de los poco que tengamos. Los mexicanos somos fuertes por nuestro biotipo, y así como nosotros no nos hemos enfrentado a alguien como ellos, ellos no se han enfrentado a algo como nosotros".

A pesar de eso y sobre eso, Esmeralda va por el podio. "No quiero decir un color de la medalla, pero haremos todo lo posible por tratar de superar esta falta de preparación. Daré lo mejor de mí y me moriré en la raya y si Dios me lo permite llegaré a la final".