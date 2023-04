El mexicano José Luis Doctor asegura estar listo para entrar entre los mejores del mundo

El mexicano José Luis Doctor, cuarto de la clasificación mundial de la caminata de 35 kilómetros, aseguró este domingo estar listo para entrar en el grupo de los mejores en esa prueba, lo cual saldrá a demostrar en los Mundiales de Budapest.

"Trabajo para mejorar mi tiempo hasta 2h 23m y con eso pelear las medallas; en agosto llegaré a los Mundiales en mi pico de forma deportiva y con mucha confianza", aseguró Doctor en entrevista a EFE.

Doctor derrotó a varios de los mejores del mundo el pasado 25 de marzo en la reunión de Dudince, Eslovaquia, en la que se impuso con un registro de 2h 26:37 y casi un minuto de ventaja sobre el brasileño Caio Bonfim, medallista mundial.

"Dudince fue solo un escalón de lo que quiero; fue una competencia dura, con algo de humedad y viento en los 10 kilómetros finales; tengo margen de mejoría", señaló.

Aunque posee talento para el atletismo, Doctor se considera un producto del trabajo duro. Consecuencia de desconcentraciones quedó fuera del equipo olímpico de México, amagó con retirarse del deporte, pero el campeón olímpico Raúl González lo rescató y como entrenador prevé colocarlo entre los medallistas mundiales.

"Aprendí de los errores. Una derrota, si la tomas como aprendizaje, sirve demasiado; el cambio fue no ir a Juegos de Tokio, me dije, algo estás haciendo mal, no estás concentrado, debes descansar y alimentarte bien. Entonces cambié todo y ahora trabajo duro", reveló.

La próxima semana Doctor buscará ganar la prueba de 20 kilómetros de la Copa Panamericana de Managua, con la idea de clasificarse a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador y en ellos buscar la medalla de oro antes de competir en 35 kilómetros en los Mundiales.

"Será dura la competencia por el oro, para empezar tendremos al colombiano Eider Arévalo, campeón del mundo en el 2017, están los guatemaltecos, nosotros los mexicanos y otros. Me preparo para ganar los Juegos y después de eso pensar en los Mundiales", observó.

Doctor ganó la competencia de Dudince después de ocho meses de entrenamientos rigurosos, pero sin rutinas específicas para mejorar la velocidad, lo cual permite predecir que tiene buenas posibilidades de crecer. Si, como cree, llega a 2h 23, será candidato a medalla, en una prueba con calidad concentrada en los Mundiales.

Hace unas horas la World Athletics anunció que elimina la prueba de 35 kilómetros de los Juegos Olímpicos. En una decisión sorpresiva, sin consultar con los atletas, la organización decidió cambiarla por un relevo por equipo en la distancia de maratón.

El mexicano Doctor va paso a paso y de momento piensa en la presente temporada. Luego verá cómo seguir.

"Estoy entregado a los entrenamientos. Si mi entrenador me ordena pararme de cabeza, lo hago; no cuestiono sus órdenes porque hacer eso ha sido muchas veces la causa de malos resultados en el atletismo mexicano", observó.

A punto de cumplir 27 años, Doctor pretende salir adelante en condiciones adversas. La falta de apoyos por parte del gobierno, la eliminación en el calendario de la marcha de 50 kilómetros, en la que esperaba establecerse, y ahora no permitir los 35 en los Olímpicos lo han perjudicado, pero insiste en superarse a sí mismo.

"Tengo mucho que dar", aseguró.