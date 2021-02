¿A qué dirigentes del deporte ha inhabilitado la 4T?

Los directivos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) continúan sus sanciones por malos actos durante sus administraciones.

El caso más sonado fue el de Alfredo Castillo, director de la Conade durante gran parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por 10 años de cualquier cargos o comisión en el servicio público.

Este jueves, la SFP extendió las inhabilitaciones por seis meses a Arturo Contreras, exdirector de Alto Rendimiento, por autorizar de forma irregular la liberación de 50.8 millones de pesos del Fodepar, y a Israel Benítez, quien en agosto pasado fue cesado como subdirector de Calidad para el Deporte por manejos fraudulentos en el ejercicio y comprobación de recursos públicos del mismo fondo.

No es la primera vez que el Gobierno Federal castiga a funcionarios del deporte nacional, debido a que estos personajes ya habían sido sancionados por estas acciones, y, probablemente no sean los últimos que caigan, debido a la lucha ante la corrupción.

Además de este par, la SFP suspendió seis meses a Tania Ibeth Sierra González, jefa del Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria, por aprobar y autorizar de manera indebida el reintegro al Fodepar, con documentación incompleta y que no cumplía con las disposiciones oficiales.

De estos cuatro exdirectivos del deporte nacional, tres han formado parte de la administración de Ana Gabriela Guevara, quien sigue al frente de la Conade rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.