A qué hora y dónde ver los partidos de este sábado de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- La jornada 3 del Clausura 2023 para este sábado tiene agendado los compromisos de América, Chivas y Cruz Azul.

En el caso de las Águilas y la Máquina tienen el objetivo de conseguir la primera victoria del torneo. Los de Coapa acumulan dos empates, mientras que el equipo de la Noria un empate y una derrota.

En el caso de Chivas, recibe a Toluca con una baja sensible en el ataque, como es Alexis Vega quien se perderá los próximos diez juegos del rojiblanco.

Monterrey es el equipo que abre la actividad futbolera de la Liga MX cuando se enfrente al Atlético de San Luis, un duelo que resulta interesante por el inicio que han tenido ambos clubes.

¿Cuándo y dónde ver los juegos de la Jornada 3 del Clausura 2023?

Monterrey vs Atlético de San Luis

17:06 horas / Estadio BBVA

Transmisión: FOX Sports

América vs Puebla

19:10 horas / Estadio Azteca

Transmisión: Las Estrellas, TUD, Afizzionados, ViX+

Chivas vs Toluca

21:10 horas / Estadio Akron

Transmisión: ViX+

Necaxa vs Cruz Azul

21:10 horas / Estadio Victoria

Transmisión: Las Estrellas, TUDN y ViX+