A qué hora y por dónde ver el partido de México vs Costa Rica

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana vuelve a la actividad en la Copa Oro, este sábado cuando se enfrenten a su similar de Costa Rica en los cuartos de final.

Es un juego definitivo para Jaime Lozano, ya que en caso de perder quedarían eliminados del torneo de Concacaf.

México cerró como líder del Grupo B, con todo y la sorpresiva derrota ante Qatar. El ´Tri´ obtuvo un total de 6 puntos y concretó siete goles.

La Selección de Costa Rico concluyó en la segunda posición del Grupo C con 4 unidades, el hecho de recibir menos goles que Martinica los hizo avanzar a esta fase.

La estadística le favorece a México, ya que nunca han perdido ante los ´Ticos´ en la Copa Oro.

Aunque, en las últimas dos ocasiones el ´Tricolor´ sufrió para conseguir la victoria, de hecho el compromiso se alargó a tiempos extra.

En esta ocasión el inmueble que será sede del juego de la Selección Mexicana es el AT&T Stadium.

¿Dónde ver el juego de México vs Costa Rica?

Sábado 8 de julio

México vs Costa Rica

19:30 horas

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX