¿A qué hora y por dónde ver los partidos de este sábado 29 de abril?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- La temporada regular del Clausura 2023 está por concluir, este sábado 29 de abril se disputan cinco compromisos que definen puestos en la tabla general, es decir, boletos directo a liguilla y lugares de repechaje.

Puebla se mide a Xolos, ambos necesitan la victoria para sumar tres puntos, pero deben esperar el resultado de Pumas, quien con un empate asegura su presencia en la reclasificación.

Dos horas después, Atlético de San Luis recibe al Atlas. Los potosinos con una victoria escalan posiciones y podría entrar a la reclasificación, mientras que los rojinegros en caso de perder estarían a la espera de otros resultados.

Monterrey le hace los honores a Pumas, los Rayados ya son líderes absolutos del Clausura 2023, mientras que los Auriazules buscan con un empate, pero de preferencia con una victoria, el objetivo de reclasificación.

Chivas se mide a Mazatlán, el peor equipo del campeonato, por lo que en el papel los tapatíos lucen como favoritos para salir con los tres puntos y así terminar en tercer puesto del certamen.

La noche de la Liga MX la cierran en el estadio Azteca, Cruz Azul se mide a Santos, la Máquina quiere una victoria para que el juego de reclasificación sea de local, mientras que los Laguneros tienen que ganar para estar presente en la siguiente fase de la Liga MX.

¿Cuáles partidos de Liga MX ver este sábado 29 de abril?

Jornada 17 del Clausura 2023

Puebla vs Xolos

Estadio Cuauhtémoc / 17:00 horas

Transmisión: Azteca 7, ESPN 2 y Star+



Atlético de San Luis vs Atlas

Estadio Alfonso Lastras / 19:00 horas

Transmisión: ESPN 2 y Star+

Monterrey vs Pumas

Estadio BBVA / 19:05 horas

Transmisión: Fox Sports Premium



Chivas vs Mazatlán

Estadio Akron / 19:05 horas

Transmisión: ViX+ y Afizzionados



Cruz Azul vs Santos

Estadio Azteca / 21:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX+