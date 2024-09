a todo pulso

RAMÓN JUÁREZ DEL CASTILLO este joven nacido en Rioverde, SLP que juega de defensa central en el club América y que ha tenido paso por todas las categorías de selecciones nacionales, cumpliendo un proceso amplio y favorable; ya que incluso en algunas participaciones internacionales ha sido capitán del equipo nacional y en el torneo Esperanzas de Toulon, ahora conocido como Maurice Revello, fue nombrado como el mejor defensa. Su formación fue en las fuerzas básicas de las Águilas. Desde niño, de la mano de su papá, Carlos Juárez que ha sido quien lo ha guiado desde sus inicios, llegó a Coapa buscando la oportunidad en unas visorias y desde entonces se ha entregado en cuerpo y alma al futbol, teniendo como principal virtud la disciplina que lo distingue, además de su sencillez y educación. Aunque en anteriores ocasiones ya hemos comentado de él, no queremos pasar por alto que después de coronarse bicampeón con las Águilas y teniendo destacadas actuaciones, se siga buscando por parte de la directiva a otro defensa extranjero que venga a suplir a los lesionados como son Lichnovsky y Cáceres, a los cuales Ramón les ha competido de tú a tú y para nada ha quedado a deber, por el contrario, ha cumplido con creces, al grado de que con su gol el pasado sábado vencieron a la Chivas en el Clásico Nacional, los dos lesionados son seleccionados en sus países y se les considera titulares, ¿entonces porqué a Ramón Juárez no se le ve igual acá en México? Ya es tiempo que a los jugadores mexicanos que vienen destacando les den la confianza y continuidad de ser titulares en sus clubes, en aras de que tengan el desarrollo que los impulse a la selección nacional mayor; a lo mejor no son muchos los casos como el de Ramón Juárez, pero en cada club hay algún prospecto con la misma similitud, y mientras no bajen el número de extranjeros será más difícil ver que los pongan de titulares.

DE LOS QUE MÁS DUELEN así fue el partido que el pasado viernes perdió el Atlético de San Luis, después de tener un buen desempeño en el desarrollo del juego y de tener a un hombre más por poco más de 70 minutos. Se podrá enumerar muchas cosas de lo sucedido en el transcurso del encuentro, pero al final de cuentas lo que importa es el resultado y la suma de puntos; claro que no se puede negar que el ADSL ha tenido buenas actuaciones como fue en Toluca y ahora en Monterrey, pero eso de nada sirve. Ahora San Luis debe de hacer pesar su casa y esperemos que en el juego de anoche haya hecho que Cruz Azul pague los platos rotos.

SIGUE QUEDANDO A DEBER, a pesar de salir triunfante Saúl “Canelo” Álvarez no termina por convencer a la fanaticada, es verdad que su boxeo excelso y muy técnico es bueno, pero en el boxeo siempre es menester que exista esa parte de superar al rival con marcada diferencia y de acuerdo al cartel del “Canelo” debería de ser así. Siempre habrá la polémica en cuanto a sus rivales, siempre se les menosprecia y se dice que son “bultos” o que están elegidos a modo de no exponer al campeón, en sus últimas peleas pareciera que son copias fotostáticas una de otra, supera, pero no noquea, no convence y con esto los amantes del deporte de las orejas de coliflor no quedan contentos. Es verdad que en todos sus encuentros llena hasta las lámparas las arenas en donde se presenta, que los precios de las entradas no son nada baratos, que los más de veinte mil que asistieron en esta ocasión al T-Movil de las Vegas dejaron cuantiosas ganancia ya que aparte de su ticket de entrada el consumo de esquilmos, cachuchas playeras y toda clase de souvenirs también le dejan ganancias al campeón, por eso es necesario que sus triunfos sean más convincentes y que para darle gusto al mundo del boxeo acepte la pelea con el norteamericano David Benavides, que de acuerdo a los expertos se ha ganado la oportunidad de pelear por el Campeonato Mundial de los Supermedianos, peso natural en que el “Canelo” compite. Benavides tiene una carrera invicta y solo conoce triunfos, ya que sus 29 peleas las ha ganado. Que tengan un excelente día.