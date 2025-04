Obama insta a "sacrificarse" para resistir políticas de Trump

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, instó a los estadounidense a "posiblemente sacrificarse" para resistir a las políticas del mandatario Donald Trump.

Obama habló el jueves anterior en el Hamilton College de Clinton, Nueva York, y acusó a la administración Trump de intentar destruir el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, según The Washington Post.

Obama calificó el comportamiento de Trump de "contrario al pacto básico que tenemos como estadounidenses", y pidió a los estudiantes que hicieran más para resistirse a las políticas de Trump.

"Durante la mayor parte de nuestras vidas ha sido fácil decir que eres progresista, o decir que estás a favor de la justicia social, o decir que estás a favor de la libertad de expresión, y no tener que pagar un precio por ello... Y ahora estamos en uno de esos momentos en los que... no basta con decir que estás a favor de algo. Puede que realmente tengas que hacer algo y posiblemente sacrificarte un poco", dijo el expresidente de EU.

También declaró que los bufetes de abogados y las universidades deben desempeñar un papel más activo en la resistencia contra el actual mandatario, argumentando que habría un rechazo masivo si intentara sancionar a los bufetes de abogados.

"Es inimaginable que los mismos partidos que ahora guardan silencio hubieran tolerado un comportamiento así de mí o de un montón de mis predecesores", dijo Obama.

Añadió que está "profundamente preocupado por un gobierno federal que amenaza a las universidades si no entregan a los estudiantes que ejercen su derecho a la libertad de expresión".

"Todos ustedes crecieron en un orden internacional que fue creado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial... Éste es un momento importante porque, en los dos últimos meses, el gobierno estadounidense ha intentado destruir ese orden", dijo Obama.

"La democracia es bastante reciente en su época. Un orden internacional en el que se coopera en lugar de luchar es nuevo. Es frágil", expresó el exmandatario demócrata de EU.