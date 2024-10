a todo pulso

LA FIFA tiene en puerta un problema qué resolver, ya que la FIFPRO (Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales) ha denunciado que la carga de partidos a los que someten a los futbolistas es demasiada, mencionan que el próximo Mundial de Clubes en Estados Unidos de América en junio-julio de 2025 les ocasionará tener que perder su periodo de vacaciones del 2025, año previo al Campeonato Mundial del 2026 que en el mismo periodo de junio-julio se llevará a cabo, en México, Canadá y EUA y por consecuencia el periodo de descanso tampoco existirá. La FIFPRO tiene como objeto el vigilar los derechos de los jugadores y tiene afiliados a la mayor parte de jugadores de las seis confederaciones que existen en FIFA, sus miembros tendrán en noviembre próximo su asamblea general en donde elegirán a su comité directivo que sustituirá al actual que es interino, la Asociación de Futbolistas Profesionales de México está afiliada a FIFPRO. Señalan que los constantes torneos y competiciones han incrementado la actividad de los profesionales de este deporte, sobre todo los clubes y selecciones de la UEFA y por consecuencia los futbolistas de otros continentes que militan en Europa, los largos viajes para reportar con sus selecciones para las eliminatorias más la participación en torneos con sus clubes ha generado un desgaste físico muy fuerte y por consecuencia lesiones y bajas de juegos, por lo cual piden a FIFA los involucren en las decisiones que se toman para la elaboración de los calendarios de estos torneos. La FIFPRO tiene peso, sobre todo en Europa y una vez electo su nuevo comité directivo tomarán acciones en donde incluso han amagado con caer en paros y huelgas, vaya problema que tiene en puerta la FIFA que a base de billetazos en los premios por participar en el Mundial de Clubes en donde por primera vez jugarán 32 equipos y con lo atractivo del dinero que recibirán solo por asistir se puede convencer a sus dirigentes más no así a los principales actores que son los jugadores, seguramente los clubes tendrán que compartir de mejor manera los jugosos premios que recibirán de FIFA.

LA SELECCIÓN DE MÉXICO parece no encontrar el rumbo, queda demostrado que no era Diego Cocca ni el Jimmy Lozano y creemos que ni Javier Aguirre sean los culpables de la debacle en que está sumido el equipo nacional, son tantos errores que se han cometido que ya la lista es muy larga para señalarla, la actual generación de jugadores está muy por debajo de otras que han representado al país, nos distraemos con mucha facilidad y caemos en el garlito de que si es bueno llamar o no a Memo Ochoa o Raúl Jiménez, o que el Chuky Lozano es el bueno y que el Chaquito merece más minutos, le ponemos más atención a la cantidad de aficionados que asisten al estadio que al desempeño futbolístico que tiene el equipo. Años y felices días han pasado y esto no cambia, pareciera que el sistema de trabajo que tiene la comisión de selecciones que encabeza Duilio Davino no es la correcta, ya que el director técnico tiene poco tiempo para trabajar con el plantel y para poderle imprimir el sistema que pretende que desarrollen, pero no cambiamos las formas, no cambiamos la misma costumbre de trabajar y si los resultados no han sido los esperados, pues mínimo busquen otra forma de desarrollar el trabajo con miras al Mundial del 2026.

EL FIN DE SEMANA se reanuda el tan tijereteado torneo de Apertura 2024 dando pie a la jornada 12 en donde el ADSL visitará a los Pumas el domingo a las 12:00 del día, sin duda un partido difícil como ya lo serán los restantes de este fin de torneo, seguramente en las intenciones del club potosino está ir por los tres puntos para así irse afianzando en la tabla de posiciones y permanecer dentro de los seis primeros lugares, ADSL debe de buscar sumar puntos de visitante. El partido adelantado de la jornada 13 en que se impuso a Querétaro, le evitará tener actividad a mitad de la próxima semana en donde se jugará la jornada doble. Que tengan un excelente día.