a todo pulso

GRANDES ESPECULACIONES causó que el magnate de la televisión mexicana y de la cadena más grande e inclusiva de habla hispana haya tomado la decisión de separarse temporalmente de la presidencia de Grupo Televisa. Emilio Azcárraga Jean se hace a un lado para facilitar las investigaciones que está realizando la agencia federal de investigaciones de Estados Unidos de Norteamérica. No es de ahora que esta autoridad esté haciendo las veces de fiscales del futbol profesional y sobre todo de lo relacionado a la FIFA, desde 2010 en el congreso anual del máximo organismo mundial que rige este deporte, celebrado en Johannesburgo Sudáfrica se recibieron las candidaturas de Inglaterra y de Rusia, siendo los ingleses los favoritos para ser los elegidos ya que el peso futbolístico de este país era muy fuerte en la UEFA y le tocaba a alguna nación europea ser la sede; solamente que la aparición del oligarca ruso Roman Abramovich fanático del futbol, logró poner en el escritorio de Joseph Blatter presidente de FIFA una oferta mucho muy atractiva y casi imposible de rechazar, en diciembre de ese mismo año en Zúrich Suiza se llevó a cabo la votación para elegir la sede del mundial de 2018 y sin ahondar en más detalles dejó fuera a Inglaterra y le da el triunfo a Rusia bajo una serie de inconformidades de los países que apoyaban a los ingleses. En esa misma reunión del comité ejecutivo de FIFA también se resolvió darle la sede del 2022 a Qatar representado por otro multimillonario, el árabe Mohamed Bin Hamman, que dejó fuera a los Estados Unidos que ya contaban con el total apoyo de Blatter, pero a pesar de que este se había comprometido públicamente con el presidente Barack Obama, el resto del comité ejecutivo votó por Qatar en una votación en donde se manejó que el príncipe Qatarí había comprado a varias confederaciones para favorecerlos. Los representantes de EUA Bill Clinton, el actor Morgan Freeman, Landon Donovan y el fiscal general adjunto Eric Holder salieron molestísimos y abandonaron el evento antes de concluir. Los norteamericanos no quedaron nada conformes y solicitaron a la agencia federal de investigación y a la propia FBI que hicieran una ardua investigación para “cobrarle” a la FIFA la afrenta de haberlos engañado. Posterior a esto, en 2015 se destapó el famoso FIFA gate, que le costó caer de la presidencia a Joseph Blatter e ir a prisión a varios miembros del comité directivo y a presidentes de confederaciones; derivado de esto el FBI intervino el teléfono del entonces hombre fuerte del futbol de EUA Charles Gordon “Chuck” Blazer, si, aquel excéntrico directivo de Concacaf y de la FIFA que junto al presidente Austin “Jack” Warner manejaban a su antojo la confederación de Centroamérica, el Caribe y Norteamérica. Las investigaciones arrojaron resultados desastrosos par todos los directivos de FIFA y se destapó lo que se conoce como el fraude más grande en la historia del deporte mundial. Pero esto no era todo, faltaban algunos temas como la comercialización de dichos campeonatos mundiales y los famosos derechos de transmisión en televisión que arrojan históricamente ganancias multimillonarias. Los grandes de la comunicación y dueños de las televisoras deportivas más influyentes de habla hispana se juntaron para hacer empresas satélites que encubrieran a sus destacadas y muy conocidas empresa; Grupo Traffic propiedad de José Hawilla, la argentina Torneos y Competencias liderada por Alejandro Burzaco que posteriormente se convirtió en testigo protegido del FBI y echó al agua a sus “socios”, Full Play Group, Internacional Soccer Marketing, se unieron a una empresa independiente a Televisa que se dice fue creada por Emilio Azcárraga para verse favorecido con la venta de los derechos de televisión que la FIFA les vendió y posteriormente comercializaron con el resto de países de habla hispana. Hay que esperar que arroja la investigación, falta mucho. Hay temas que más adelante comentaremos. Que tengan un excelente día.

