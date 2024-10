Miguel Herrera y su posible regreso al Necaxa

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- El estratega mexicano Miguel Herrera podría regresar a los banquillos para el próximo torneo.

Tal parece que los micrófonos y las luces en la cadena deportiva de Fox Sports no le son suficientes al reconocido técnico, por lo que se habría propuesto para asumir el banquillo del Necaxa.

La página especializada 365ScoreMX reveló que "no se han iniciado las negociaciones", pues es una decisión que el club "quiere tomar con calma".

Por su parte, el recién cesado de los Rayos, Eduardo Fentanes, dejó muy claro que su salida le resultó una sorpresa, sin embargo, se va sin rencores.

"No fue un mutuo acuerdo, fue un cese, yo estaba con la energía, mientras los jugadores no bajaran los brazos, mientras me siguieran escuchando uno no tiene por qué tirar la toalla, pero así fue la cosa. Frustrado ahora, pero muy agradecido.

"Cuando juegas con jóvenes, los proyectos tienen altibajos, pero íbamos en la dirección correcta", dijo.