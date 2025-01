a todo pulso

ATLÉTICO DE SAN LUIS se trajo importante triunfo de la Angelópolis; a pesar de que a algunos sectores de la prensa local no les gustó como jugó el equipo potosino y se minimiza el accionar de su rival, ya que Puebla fue débil e inoperante, cosa que el San Luis pudo aprovechar y en nuestra opinión jugando mejor, logró regresar a casa con los tres puntos que al fin de cuentas es lo que vale. Mucho se cuestiona que con la salida del latera derecho Ricardo Chávez el profesor Torrent no encuentra a su sustituto y que la directiva no haya traído a un refuerzo que lo supla, en la jornada uno alineó en esa posición a Benjamín Galdames quien tiene un oficio más ofensivo y su improvisación dejó en claro que no es muy útil jugando de lateral, ahora en contra de los de la Franja esa zona fue encomendada a Jhon Murillo, que dentro que no fue exigido, pudiéramos decir que cumplió a secas, ya habrá el momento en que el director técnico defina quién sea el que ocupe nominalmente esa posición en la línea defensiva, recordemos que Torrent no es muy amante de casarse con un once definitivo o que recurrentemente repita, más bien parece que de acuerdo a su lectura del rival en turno echa mano de lo que él considera le sea más útil, y es válido, ya que en el torneo pasado le funcionó bien. Se habla del porqué no alinea a Iker Moreno que ha tenido muy poca participación; en el torneo anterior jugó solamente 174 minutos en siete juegos en los que en dos apareció como titular y fue sustituido, en la sub 23 solamente participó en un juego y solo 45 minutos, el jugador tiene calidad y a pesar de estar registrado en el plantel para este torneo, se dice en medios locales que muy posiblemente vaya al Atlético Ottawa de Canadá junto con el delantero David Rodríguez. En esa posición fue promovido de los campeones de la sub 23 Luis Cañamar que jugó casi todo torneo teniendo destacada actuación, será el profesor Torrent quien tenga que tomar la determinación final y darle confianza al elemento que sea elegido.

EL VIERNES contra el Necaxa ADSL tratará de regresar al triunfo en el estadio Alfonso Lastras que se había convertido en una muy difícil aduana, pero los “Rayos” no serán nada fáciles de vencer, después de haber perdido en la jornada uno con “Pumas” en la dos dispuso de las “Chivas” al vencerlos jugando mejor y pareciendo que Larcamon está ya imponiendo un estilo más ofensivo a lo que siempre se le conoció a Necaxa. ADSL tendrá como siempre el apoyo de su noble afición y esperemos que esto los motive.

LA DELANTERA del equipo parece que con la salida de Frank Boli se debilito, nadie sabemos que pasa con Leo Bonatini que no ha salido ni a la banca, ni ha aparecido en los reportes médicos que el club ha compartido, pero tampoco se le ve en los entrenamientos, se habla de un tema personal que hasta ahora es una incógnita. Para mala fortuna del otro delantero extranjero Yan Philipe que no ha andado bien, fue expulsado en la jornada uno, veremos si ya cumplido su castigo el técnico le vuelve a dar la oportunidad. Otra pregunte es, ¿Por qué si hay un nueve natural que destacó en el campeonato de la sub 23 y fue goleador no se le de la misma oportunidad de alinear en lugar de Yan Philipe?, cosas del técnico y solo él tendrá la respuesta correcta.

EL TORNEO ES JOVEN y no debe de caerse en la desesperación ni hacer juicios precipitados, insistimos que la institución tiene bien definido su proyecto de enfrentar el torneo con la base de jugadores que en el apertura 2024 logró llegar hasta la semifinal y el profesor Doménec Torret tiene que ajustarse al plantel con que cuenta, pero los actores principales que son los jugadores también tienen que aprovechar la confianza que se ha depositado en ellos y dar ya el estirón que los lleve a ser titulares y su aportación los haga destacar y consolidar su carrera, tal es el caso de Vitinho, Murillo, Salles-LaMonge, Macias, Klimowics, Galdames, Yan Philipe y por qué no Sebastián Pérez Buoquet que llegó como refuerzo. Que tengan un excelente día.

