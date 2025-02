a todo pulso

MUY DIFERENTE se ve al actual Atlético de San Luis con el de la temporada pasada; no se puede descifrar que es la causa de esto, se puede atribuir en mayor parte a las bajas de Ricardo Chávez, Javier Güémez y Franck Boli, pero el resto del plantel es el mismo y no se puede justificar que con la salida de estos tres elementos sea tan drástico el cambio en el accionar del equipo ya que el resto son exactamente los mismos. Si analizamos las alineaciones que ha utilizado el profesor Torrent son en mayor número los que ya actuaban el torneo pasado, incluso Güémez y Boli alternaron en algunos juegos con Macías y Bonatini respectivamente, pero lo más extraño es que el equipo se desconfiguró totalmente, no se ve siquiera un pequeño avance en la recuperación del nivel de futbol que practicaron para llegar a la semi final. Es también de llamar la atención el desempeño de casi todo el plantel, pareciera que les cambiaron el ADN o el chip mental, ya que no se acercan siquiera un poco a lo que ya demostraron que saben hacer. Lo hemos mencionado en comentarios anteriores, hay un grupo de jugadores que ya deberían de aprovechar la oportunidad que tienen en un equipo de primera división y que cuando están en la etapa final de su consolidación dicen que esperan la oportunidad de demostrarse para que sea tomados en cuenta, pues aquí la tienen y si en algunas ocasiones del torneo anterior lo hicieron bien ¿qué pasa? Que ahora que pueden consolidar su carrera no lo hacen; y son varios los que se encuentran en estas condiciones.

LA RESPONSABILIDAD

DEL D.T. Aquí también se presenta el mismo fenómeno, Doménec Torrent hizo de un equipo con un plantel corto un rival difícil para cualquiera, no se diga de local; hizo rotaciones en la mayoría de los partidos y nos sorprendió a todos ya que cambio que hacía le funcionaba, claro, el resultado lo abalaba, pero ahora que no han sido buenos le cuestionamos todo, y es natural ya que ha improvisado a jugadores en posiciones que a leguas se ve que no dominan. En cuanto a sus cambios en los partidos también se nota que le batalla más que antes, ya que su banca es escasa de jugadores que le pudieran rescatar algún partido, son los riesgos de jugársela con un plantel limitado y con jugadores que llegaron en calidad de refuerzos y en realidad están lejos de ello, pero todo radica en los resultados, ya que cuando un equipo promueve el crecimiento de algunos de jugadores prospectos en ocasiones tiene que sacrificar resultados, pero se nota el crecimiento de esos jugadores, el caso aquí es que no se ven avances individuales ni colectivos, es más se va para atrás, por eso es que referimos que los jugadores no han aprovechado su oportunidad.

LAS DECLARACIONES que últimamente ha hecho el director técnico Torrent, no han gustado al medio de los periodistas y a la mayoría de los aficionados, ya mando al carajo a un representante de un medio, ya respondió con malos modos a otros y hasta ya también tuvo intercambio de palabras y señas con un mínimo grupo de aficionados que se han metido con él; los actores de un partido de futbol deben de estar consientes de que ellos son los que tienen todo en contra cuando responden a una mala pregunta o a alguna provocación o insultos, por eso se dice que hay que hacer oídos sordos a estos actos y tener la piel muy gruesa para saber apechugar; las malas contestaciones no se justifican, es más, es mejor quedarse callado y no contestar que hacerlo cuando la adrenalina esta muy elevada, esto es una regla para cualquier persona pública.

LA VISITA DEL LEÓN ha despertado interés a los aficionados locales, no solo por el paso exacto que lleva la Fiera, también por ver a ese gran jugador colombiano que es James Rodríguez; en la pasada copa América James fue elegido como el mejor jugador del torneo y su calidad es indiscutible, la permanencia de Eduardo “Toto” Berizzo le ha funcionado muy bien a los del bajío, le reforzaron el equipo como él lo pidió y con la mira puesta también en el mundial de clubes su planeación ha dado resultados. Que tengan un excelente día.

