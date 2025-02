Complicado debut de Oscar Bores

Con gran entusiasmo y una destacada inauguración, se dio inicio al campeonato regional de kartismo en San Luis Potosí. Las modernas instalaciones del nuevo kartódromo San Luis fueron el escenario perfecto para un domingo cargado de adrenalina, velocidad y un ambiente familiar que atrajo a cientos de asistentes.

El evento marcó el debut del joven piloto Oscar Bores en la exigente categoría OK-N Junior. A pesar de los desafíos, Bores mostró determinación y actitud para enfrentar este nuevo reto en su carrera deportiva. “Entiendo que tenemos que tener poco a poco adaptación, es nuestro debut en este nuevo kart. Batallamos durante el fin de semana con la preparación, tratamos de competir contra mis compañeros. Somos nuevos en esta categoría y tenemos que adaptarnos rápido para estar al nivel de ellos”, comentó el piloto.

La categoría OK-N Junior es conocida por su alto nivel de competencia, y Oscar no ocultó su tristeza tras un desafortunado choque que lo dejó fuera de la carrera. Sin embargo, el joven piloto mantuvo una actitud positiva y agradeció el apoyo de su familia, patrocinadores y equipo. “Me voy un poco triste porque no fue la carrera como yo esperaba, pero seguiré entrenando para ir poco a poco en ascenso. Quiero agradecer a mi familia que me apoya, a mis patrocinadores”, agregó Bores.

El evento culminó con gran entusiasmo entre participantes y aficionados, en el asfalto del kartódromo San Luis, ubicado en el Circuito Potosí, como un espacio clave para el desarrollo del deporte motor en la región. La próxima fecha del campeonato regular se llevará a cabo el 6 de abril, mientras que Oscar Bores reaparecerá previamente en el campeonato de kartismo del Bajío, compitiendo a bordo de su kart 206.