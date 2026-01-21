a todo pulso

Y LAS PRIMERAS cuatro jornadas parecían de miedo para el ADSL, los comentarios en general eran que no creíamos que le fuera a ir bien en estos partidos en contra de Tigres, América, Xolos y falta Chivas; después de su derrota vs. Tigres los augurios eran aún más pobres, pero como dice un slogan muy futbolístico: Los partidos hay que jugarlos y el ADSL se presentó en la CDMX para vencer a "Las Águilas" contra todo pronóstico y lo superó ampliamente. En la jornada 2 de Tijuana también se trajo un buen resultado al empatar en tiempo de reposición, prácticamente en la última jugada, pero con un resultado justo ya que se desempeñó correctamente. Los 4 puntos obtenidos de visitante le dan un gran envión anímico para su juego de la jornada 4 ante Chivas que viene invicto y con tres triunfos seguidos, partido que por cierto cambió de fecha y horario y se llevará a cabo el sábado 31 de enero a las cinco de la tarde en el estadio "Libertad Financiara" nuevo nombre del que fuera Alfonso Lastras, ante lo que será un lleno total, vaya manera de estrenar nombre para el estadio; ante Chivas y con una asistencia que será espectacular.

GERMÁN BERTERAME quién llegó al futbol mexicano de la mano de Alberto Marrero entonces presidente del ADSL, proveniente del equipo Patronato de su país, en donde estuvo a préstamo ya que sus derechos profesionales eran del San Lorenzo. Estando acá venció la vigencia de su contrato por lo que quedó en libertad de contratarse o vender sus derechos económicos con quien más le conviniera, firmó una transacción como agente libre para pasar a ser propiedad del Atlético de Madrid que le compró sus derechos profesionales y "Los Colchoneros" lo prestan al ADSL. Su transferencia al Monterrey se realiza en una negociación en donde "Los Rayados" pagan directamente al Atlético de Madrid una cantidad que se dice rondó los ocho millones de euros, conservando "Los Colchoneros" un porcentaje importante pensando en una futura venta; pues esa venta ya llegó y el Inter de Miami lo está comprando en quince millones de dólares, pero no perdamos de vista que un buen porcentaje es para el A. de Madrid. Otro tema es que "Rayados" y "Colchoneros" tendrán que pagar al San Lorenzo los derechos de formación que le corresponde a los argentinos por haber desarrollado al jugador en sus fuerzas básicas. Aquí cabe una pregunta: ¿Cuánto le costará a Monterrey reponer al delantero que ya muy pronto podría jugar como mexicano? Traer a un refuerzo de la calidad de Berterame no le saldrá barato, y otra, para que les funcione se tendrá que correr el consabido riesgo. Claro que al jugador le deslumbra el llegar al equipo de Miami y compartir vestidor con Lionel Messi, pero con lo que le quede al Monterrey muy seguramente no le alcanzará para reemplazarlo.

LA SELECCIÓN NACIONAL enfrentará dos juegos amistosos ante Panamá y Bolivia, partidos para lo cual Javier Aguirre no convocó a ningún europeo, solo a jugadores que están en México. Seguramente hará su último ensayo para ver quienes de los llamados podrán conservar un lugar para la lista final. Se ve que a algunos de los convocados se les llamó para ajustar la plantilla, pero la mayoría difícilmente se mantendrá entre los elegidos, ya falta menos para conocer quienes nos representaran en la máxima justa mundialista y como siempre habrá sorpresas.

LA DEVELACIÓN del monumento de Don Jacobo Payán Latuff será un acontecimiento espectacular, se colocará en el interior del estacionamiento del estadio Libertad Financiera, en la esquina de las calles Malaquita y Boulevard Río Españita, atrás de las torres que fueron taquillas. Se tiene planeado que sea a finales del mes de febrero y con una fiesta como le gustaba a Don Jacobo, con invitados del mundo del futbol, locales y nacionales y con la asistencia de aficionados de siempre. Este homenaje ha sido promovido por los amigos de Don Jacobo y de la familia futbolera de San Luis Potosí que reconocemos en él al más grande impulsor del futbol potosino. Que tengan un excelente día.

