VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

El famoso diseñador italiano Valentino Garavani ha muerto este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según ha informado su fundación.

"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció ayer en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", se lee en el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti publicado en sus redes sociales.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el "último emperador" del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.

Retirado desde 2007, nunca se separó del costurero, dejando un legado de creaciones atemporales, plagadas de detalles, lazos, plumas, organza, plisados y drapeados o volantes, que conservarán la belleza por mucho que pasen los años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

VELATORIO Y FUNERAL

Asimismo, confirmaron que el velatorio tendrá lugar en Roma el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, mientras que el funeral será oficiado el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma a las 11:00 (10:00 GMT).

En concreto, la capilla ardiente se instalará en PM23, el centro cultural abierto por la Fundación de Valentino en Roma en la plaza Mignaelli.

ELEVÓ EL COLOR ROJO A LO MÁS ALTO DE LA COSTURA

El rojo en el mundo de la moda tiene un nombre: el del diseñador italiano Valentino. El carismático estilista forjó un imperio de la moda con su nombre, y elevó ese color a lo más alto de la costura, tanto, que existe el ´rojo Valentino´.

INICIOS EN LA ´DOLCE VITA´ ROMANA

Valentino se sintió atraído por la moda desde muy pequeño y, con el apoyo de su familia, se fue con 14 años a estudiar a la Escuela del Arte del Figurín de Milán, cerca de su casa natal.

Completó su formación en París, donde trabajó como figurinista en los talleres de uno de los cinco grandes de la Alta Costura de entonces, Jean Dessé y después se estableció con Guy Laroche.

Fue tras este periodo de formación cuando Valentino se instaló en Roma en 1960, en la época de la ´Dolce Vita´, y comenzó una fulgurante carrera que lo llevó a codearse con divas como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn o Grace Kelly, que visitaban a menudo su taller.

En 1962 su primera colección obtuvo un gran éxito en Florencia, pero el gran impulso a la marca Valentino llegó en 1968, cuando el joven diseñador de eterno bronceado y pelo impecable asombró al mundo con el vestido que lució Jackeline Kennedy en su boda con el magnate griego Aristóteles Onassis.

EL REINADO DEL ´ROJO VALENTINO´

Valentino formó tándem profesional y sentimental con Giancarlo Giammetti, de quien fue pareja durante más de una década, un dúo con el que sorprendió al mundo e hizo reinar al ´rojo Valentino´, su color más emblemático del que aseguró quedar prendado durante una ópera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Para entonces su éxito ya era un hecho: en 1967 ganó el premio Neiman Marcus, el considerado ´Óscar´ de la moda, y personalidades como la emperatriz Farah Diba, la reina Noor de Jordania, Nancy Reagan, Jane Fonda, Joan Collins, Sofia Loren o Ava Gardner, lucían su diseños.En los años ochenta amplió su firma, y se convirtió en el primer estilista que se atrevió a lanzar una línea de ropa vaquera, una década en la que también obtuvo el reconocimiento oficial de su país: en 1985 fue nombrado Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana y un año después, Caballero de la República.