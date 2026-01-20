Víctima de Epstein critica secretismo en archivos judiciales

Washington, 20 ene (EFE).- Una de las víctimas del caso del magnate pedófilo Jeffrey Epstein envió este martes una carta a un tribunal de Nueva York donde califica como "secretismo" el hecho de que el Departamento de Justicia no haya publicado de forma íntegra los archivos del caso, como fue aprobado por el Legislativo y respaldado por el mismo presidente, Donald Trump, a finales de 2025.

"Como sobrevivientes, este incumplimiento no es meramente procesal, sino profundamente personal. El incumplimiento continuo perpetúa el mismo secretismo que permitió que estos crímenes continuaran sin control durante años", dice la carta que Haley Robson, una de las mujeres que ha denunciado haber sido víctima de la red de pedofilia de Epstein, envió a un tribunal del distrito sureste de Nueva York.

La carta agrega que la demora del Departamento de Justicia para publicar los archivos de forma completa "refuerza un mensaje de dolor y demasiado familiar de que la ley no tiene alcance sobre los individuos ricos y poderosos cuyas acciones provocaron estos crímenes".

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que sigue avanzando en la revisión de todos los archivos relacionados con el caso Epstein, pero no dio una nueva fecha exacta para su publicación debido al "gran volumen" del material que falta por repasar.

"El Departamento ha logrado avances sustanciales y sigue centrado en divulgar los materiales conforme a la ley con prontitud, protegiendo al mismo tiempo la privacidad de las víctimas", declaró la Justicia en una misiva, tras puntualizar que la revisión es una "tarea compleja" por el número "considerable" de documentos en su posesión.

Hasta ahora, el Departamento dice haber hecho públicos alrededor de 12.000 documentos relacionados con Epstein de los más de dos millones que deben publicarse de acuerdo con la ley, que daba como plazo hasta el pasado 19 de diciembre.

En 2025, el primer año de mandato de Trump se vio opacado por saltar de nuevo a la luz pública su relación con Epstein y archivos filtrados por congresistas demócratas, donde se asegura que el presidente tenía conocimiento de los crímenes del magnate y que de hecho había pasado "horas" con una de las víctimas.