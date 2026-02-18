a todo pulso

LA ACTUACIÓN de los nuevos refuerzos del Atlético de San Luis en el pasado triunfo ante "Los Gallos" de Querétaro fue buena en general, en la defensa Benjamín Galindo no tuvo problemas en resolver lo poco que los rivales hicieron. El lateral izquierdo Lucas Esteves tuvo poca participación ya que un malestar lo obligo a salir de cambio apenas al minuto 21 de la primera mitad. En la media cancha vimos el debut del paraguayo Jesús Medina que compartió con Salles-Lamonge la contención y como volante mixto mostró buenas condiciones y un manejo muy correcto de su pierna zurda, el debut soñado de cualquier jugador en cualquier equipo es ganar, jugar bien y anotar gol, y así fue lo que hizo Medina. Santiago Muñoz fue titular por primera vez y destacó su actuación en la media cancha por la zona izquierda, intervino en dos goles y su desempeño ayudó en mucho a la obtención del resultado. Leonardo Flores, este joven delantero acompañó en la parte alta a Joao Pedro y para nada desentonó, por el contrario, fue un excelente complemento y no dejó de correr, luchar y presionar, además de dar minutos para el conteo del menor. Estos cinco refuerzos que llegaron para el Clausura 2026 empiezan a dar resultados, al menos en esta jornada, esperemos que no sean flor de un día y que, de una vez por todas, se consoliden en el equipo y sean solución para el profesor Abascal.

LOS CAMBIOS ya lo señalamos anteriormente, Lucas Esteves salió al 21 del primer tiempo y su lugar fue ocupado por Benjamín Galdames que jugó como lateral volante por izquierda y dentro de que no tuvo gran exigencia lo hizo bien, sobre todo cuando se sumaba al ataque, tan es así que mando un buen centro que Joao Pedro convierte en el primer gol; a lo mejor y la necesidad hizo descubrir a un buen lateral izquierdo, como sucedió con Juan Manuel Sanabria que siendo mediocampista André Jardine lo convirtió en un lateral volante con buenos resultados, en este juego Galdames cambió los abucheos por aplausos, a pesar de haberse equivocado en el festejo del primer gol. Al minuto 69 de tiempo corrido Abascal realiza dos cambios ya con el marcador dos a cero a su favor, refuerza la media cancha con Roberto Meraz que entra por Santi Muñoz que sale entre aplausos y mete también a Miguel "Chano" García por Jesús Medina que se había cansado después de haber hecho un gran partido; estos cambios le resultaron benéficos al equipo ya que "Chano" García firma el 3 a 0 y Meraz da más solidez a la media cancha. Casi al final del juego se hace uso de la tercera ventana de cambios y entran el uruguayo Anderson Duarte y Sebastián Pérez Bouquet por Salle-Lamonge y Leo Flores respectivamente, estos últimos movimientos ya no fueron tan notorios por los pocos minutos que faltaban.

GUILLERMO ABASCAL también hizo un cambio muy importante, regresó a jugar con línea de cinco atrás, volviendo a la formación que le había dado resultados en las jornadas dos y tres en donde sumó cuatro puntos de visitante, oxígeno puro para el profesor Abascal, ya que la ha estado pasando mal con la afición que pedía su salida. Pero un triunfo no puede hacer pensar que ya se resolvió el torneo, hay que ir jornada tras jornada y superar los malos resultados que se tuvieron en partidos anteriores en donde hubo mal desempeño y por ende malos resultados. Se dice en el argot futbolero que triunfos son amores y ojalá este resultado le dé a Abascal la clave para seguir por buen camino y se pueda reconciliar con la afición.

EL SÁBADO en contra del Atlas en la perla tapatía el ADSL tendrá que demostrar que no ha sido obra de la casualidad, y si, en efecto Querétaro no fue un sinodal de gran nivel, pero al menos se regresó a la senda del triunfo y con una contundente goleada que incluso a algunos no dejó contentos. Los "Zorros" del Atlas tienen diez puntos y en su casa no será fácil vencerlos, Diego Cocca poco a poco lleva a su equipo cuesta arriba y se ha propuesto calificarlos a la liguilla. Que tengan un excelente día.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

ricardoperezamaral@hotmail.com