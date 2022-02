Aaron Rodgers dedica conmovedor texto a Shailene Woodley

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- El quarterback de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, enterneció a millones de corazones con el texto que le dedicó a su exprometida, la actriz Shailene Woodley, la mañana de este martes. El jugador de futbol americano, de 38 años, enalteció lo positivo que hubo en su noviazgo con la actriz de "Big Little Lies" con una tierna fotografía de los dos.

Fue a mediados del 2020 cuando se supo que Aaron Rodgers salía con Shailene Woodley, y un año después, el quarterback se refirió a ella como su prometida. Pero aunque la historia de amor terminó en este 2022, el agradecimiento y cariño hacia ella sigue vivo.

"@shailenewoodley, gracias por dejarme perseguirte los primeros meses después de que nos conocimos y finalmente dejarme alcanzarte y ser parte de tu vida. Gracias por apoyarme siempre, por la increíble amabilidad que me muestras y a todos los que conoces, y por mostrarme cómo es el amor incondicional, te amo y estoy agradecido", escribió.

El mensaje era, en realidad, una oportunidad para manifestar su gratitud por las cosas buenas de su vida y para las personas que le han sumado paz y amor.

"Aquí hay algunos... #MondayNightGratitude para algunas de las personas increíblemente especiales en mi vida, con algunas fotos del último año hermoso", comenzó Aaron Rodgers.

Y finalizó así: 'Para todos los demás, difundan amor y gratitud, gente hermosa, y lean un libro de vez en cuando también. Amor y paz".

Aaron Rodgers y Shailene Woodley eran considerados una power couple: él ha sido nombrado cuatro veces 'Jugador más Valioso' de la NFL y ganó el Super Bowl en el 2011, mientras que ella actuó en una de las series más vistas de Amazon, "Big Little Lies". Él también salió con la actriz Olivia Munn y con la piloto de NASCAR Danica Patrick. Ella fue novia del jugador de rugby profesional Ben Volavola.