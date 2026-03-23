Abascal queda fuera del Atlético de San Luis
El técnico deja al equipo con 11 puntos en el Clausura 2026 y fuera de zona de Liguilla
A cinco jornadas del cierre del Clausura 2026, el Atlético de San Luis se mantiene fuera de la zona de clasificación, ubicado en el lugar 15 con 11 puntos, a siete unidades del América, que ocupa el último puesto de acceso a la Liguilla.
Esto de acuerdo con información de mecidos nacionales y de voz de propio técnico español.
En este contexto, el club decidió prescindir de su director técnico, Guillermo Abascal, tras la derrota en casa frente a León por marcador de 1-2 en la Jornada 12.
El estratega español, de 36 años, deja al equipo luego de dirigir 31 encuentros, en los que registró 10 victorias, tres empates y 18 derrotas. En el torneo actual, el balance fue de tres triunfos, dos igualadas y siete descalabros.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Con este movimiento, suman cinco los cambios en los banquillos durante el Clausura 2026, tras las salidas de los técnicos de Mazatlán, Santos y Monterrey, además de la renuncia presentada en León.
Se prevé que el Atlético de San Luis confirme en breve la salida de Abascal y dé a conocer a la persona que asumirá la dirección técnica, ya sea de forma interina o definitiva.
En breve entrevista, Abascal deseó al club y a la afición potosina que las cosas vayan mejor, por el bien del futbol local.
Atlético San Luis, un desastre: León lo remata en casa
Derrota en casa lo deja 14 con 11 puntos tras 12 jornadas
no te pierdas estas noticias
Abascal queda fuera del Atlético de San Luis
Agencias
El técnico deja al equipo con 11 puntos en el Clausura 2026 y fuera de zona de Liguilla
Jorge Coch, exfutbolista y maestro en Puebla, fallece a los 78 años
El Universal
El exatacante dejó huella en Toluca, Puebla y Veracruz, además de ser maestro universitario.
Sevilla destituye a Matías Almeyda tras mala racha
PULSO
Dirigió 29 partidos de LaLiga y tres de Copa del Rey antes del despido