Agónico triunfo de Bravos sobre Tigres

México.- Entre patadas, tarjetas rojas y polémicas arbitrales, los Bravos de Juárez firmaron un triunfo agónico (2-1) sobre los Tigres y cerraron el telón de la jornada 12 del torneo Clausura 2026 con una victoria que los acerca a la zona de Liguilla.

El árbitro Adonai Escobedo tuvo una noche complicada desde el primer tiempo. Juárez y Tigres ya se habían hecho daño, primero a través de Joaquim Pereira (8´), quien anotó su segundo gol del torneo con un cabezazo y luego con el empate de Oscar Estupiñán (20´), quien rebotó un disparo de Denzell García y venció a Nahuel Guzmán.

Diego Sánchez fue expulsado por una entrada imprudente sobre Mosquera, pero fue la asistencia del VAR la que confirmó la gravedad de la infracción, y, por si fuera poco, los entrenadores Guido Pizarro y Pedro Caixinha también abandonaron el campo de juego con tarjetas rojas.

A falta de grandes jugadas en la segunda parte, la polémica se mantuvo. Primero, porque Escobedo, tras ir nuevamente al VAR, decidió no cobrar penalti a favor de los Bravos después de un choque entre el "Patón" y Estupiñán.

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Sin embargo, en la frontera hubo "justicia divina" y sobre el final, los Bravos firmaron un agónico triunfo. Monchu (88´) anotó su primer gol en México en un tiro libre desviado por Marcelo Flores y los regiomontanos, a diferencia de lo hecho en CONCACAF, no encontraron respuesta.

Juárez tiene un partido pendiente en Querétaro, y hasta entonces, alcanzaron el lugar 10 de la tabla de posiciones con 14 puntos, a tres de zona de Liguilla.