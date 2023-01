Abierto de Australia veta banderas de Rusia y Bielorrusia

Las banderas de Rusia y Bielorrusia no podrán ser desplegadas en el complejo de canchas del Abierto de Australia luego que espectadores mostraron varias insignias durante el día inaugural del primer Grand Slam de la temporada.

Normalmente, el despliegue de las banderas es permitido durante los partidos en el Melbourne Park. Pero la Federación Australiana de tenis revirtió el reglamento en cuanto a los dos países involucrados en la invasión a Ucrania que comenzó hace casi un año.

"Nuestro reglamento en principio establece que los aficionados pueden llevar (banderas), pero que no pueden usarlas para causar interrupciones", dijo la federación en un comunicado divulgado el martes. "Ayer tuvimos un incidente en que se colocó una bandera al costado de la cancha. Seguiremos en contacto con los jugadores y nuestros aficionados para asegurar tener el mejor ambiente posible para disfrutar del tenis".

Una bandera de Rusia fue desplegada durante el partido que la ucraniana Kateryna Baindl le ganó 7-5, 6-7 (8), 6-1 a la rusa Kamilla Rakhimova en la Cancha 14 por la primera ronda el lunes.

En otro partido, el ruso Daniil Medvedev recibió una bandera para autografiarla luego de derrotar 6-0, 6-1, 6-2 al estadounidense Marcos Girón en la arena Rod Laver el lunes.

Tras su victoria en la primera ronda el martes, la bielorrusa Aryna Sabalenka comentó que prefiere que la política y el deporte no se mezclen pero que comprende la decisión de la federación australiana.

"Si es algo que resulta ser lo mejor para todos, pues OK", dijo Sabalenka, tres veces semifinalista en citas de Grand Slam y quinta cabeza de serie en el Melbourne Park. "No tengo ningún tipo control al respecto. ¿Qué podría decir? Ya se hizo. Ok. Nada de banderas".

Sabalenka fue una de las jugadoras de Rusia y Bielorrusia que no pudieron competir el año pasado en Wimbledon y de otros torneos como la Copa Billie Jean King y la Copa Davis debido a la guerra en Ucrania. Rusia invadió, con ayuda de Bielorrusia, en febrero.

Los tenistas rusos y bielorrusos pudieron competir en los otros certámenes de Grand Slam como "neutrales", así que sus nacionalidades no fueron identificadas.