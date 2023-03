Abogado de Dani Alves pide grabar examen psicológico de la víctima

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Cristóbal Martell, abogado de Dani Alves, pidió que se le haga una prueba psicológica a la joven que presuntamente fue agredida sexualmente por el exfutbolista de Pumas y que los honorarios de dicho especialista sean pagados por el jugador brasileño.

El litigante habría pedido a las autoridades dicha opción, después de que se le negó a Alves salir de prisión, donde se encuentra desde el pasado 20 de enero porque "existe riesgo de fuga".

"El abogado, Cristóbal Martell, presentó una petición para que en esa prueba psicológica interviniera un perito de parte, es decir, un profesional pagado por Dani Alves", mencionó el periodista Jesús Albalat en declaraciones que vertió "Espejo Público" de Antena3.

"(También pidió) que se grabara esa prueba psicológica. Hechos completamente inhabituales en un juzgado", agregó Albalat.

El comunicador manifestó que, la juez que lleva el caso, pidió que se le haga un estudio psicológico a la joven, pero con la intención de saber cómo se encuentra tras la presunta agresión que se habría dado a finales de 2022.

"La jueza que investiga el caso ordenó hacer al Instituto de Medicina Forense un informe pericial sobre las secuelas que puede estar sufriendo la víctima. Hasta ahí normal. Es habitual en estos casos que se haga".

Sin embargo, aclaró que lo que no es "normal" es que se pida que se grabe la terapia: "la jueza aceptó la petición de la defensa de que en el mismo acto participara el forense de parte y grabarlo. Se aceptó el peritaje conjunto y no grabarlo. Y Cristóbal Martell ha presentado un recurso porque considera que se tiene que grabar".

De acuerdo con el periodista, Martell está cambiando su estrategia ante la negativa de que Dani Alves salga de prisión. Será en los próximos días cuando se determine si la prueba psicológica que se le practicará a la joven será grabada en un video o no.