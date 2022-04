Abrines: "El jueves tenemos otro partido y empieza cero a cero"

Barcelona, 20 abr (EFE).- El alero del Barça Álex Abrines aseguró que la victoria del martes en el primer partido de los cuartos de final de la Euroliga contra el Bayern Múnich (77-67) tendrá poco que ver con el segundo encuentro de la serie que se disputará este jueves en el Palau Blaugrana.



"El jueves tenemos otro partido y empieza cero a cero. Está bien haber ganado el primer partido, pero es un partido completamente distinto", afirmó el jugador balear.



Abrines recordó que el Bayern Múnich ya estuvo a punto de remontar el curso anterior en los cuartos de final: "El Bayern es un gran equipo. Lo demostró el año pasado, que estuvo a punto de clasificarse pese a perder los dos primeros partidos. Tendremos que salir incluso mejor que ayer para ganar".



El alero del Barça destacó el "físico" del conjunto alemán y la fidelidad al "estilo" del técnico italiano Andrea Trinchieri: "Compiten siempre, aunque vaya por detrás en el marcador. Tienen aleros muy altos, atacan con posesiones largas y defienden con cambios constantes".



Abrines reivindicó el papel de la afición como sexto jugador: "Es muy importante, el martes se demostró. En algunos momentos del partido en los que el Bayern remontaba, de no ser por ellos igual no hubiéramos aguantado estos empujones. Necesitaremos un Palau lleno".



El alero mallorquín reconoció que los partidos precedentes del Barça "no habían sido buenos", pero reivindicó el hecho de haber jugado con "una mentalidad diferente" en el encuentro del martes: "Mostramos a los aficionados que es nuestro momento y que queremos jugar la Final a Cuatro".



Por último, el jugador azulgrana destacó la dificultad de defender a un oponente tan coral: "Ayer Lucic fue el principal problema, pero más que una estrella tienen a cuatro o cinco jugadores sobre los diez puntos de media y eso es peligroso. No dependen de nadie y tienes que defenderlos a todos por igual".