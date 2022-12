Aburrido empate sin goles entre Pumas y Necaxa en CU

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- Todavía no es un torneo oficial y la afición de Pumas ya se empieza a desesperar al no ver a un equipo eficaz, con poca idea y sin goles, algo que ha venido sufriendo desde torneos pasados.

De igual forma, la Copa Sky continúa con un nivel muy bajo y volvió a brindar un empate sin goles. Pumas y Necaxa no pueden ganar en este torneo y sumaron un empate más en lo que va de su participación. El segundo para los Universitarios, el tercero para los Rayos.

Desde el inicio del encuentro en Ciudad Universitaria, ambos equipos disputaron el balón en la mitad del campo lo que provocó que Julio González y Hugo González tuvieran poca actividad bajo los tres postes.

Para la parte complementaria, la acción fue muy similar. Los pocos asistentes comenzaban a desesperar del pobre espectáculo del que fueron testigos. Ambas escuadras intentaron llegar, pero sus pocas oportunidades de marcar las desaprovecharon.

Los últimos 15 minutos del partido fueron los que más emoción brindaron. Al minuto 75, el Necaxa creó un gran contragolpe que dejó solo a Ricardo Monreal, pero el achique de Julio González no permitió que el balón entrara al arco.

Al 87' los de Aguascalientes tuvieron otra opción de anotar en una serie de rebotes en el área de chica, pero simplemente el balón no quería entrar.

Lo mejor que pudo pasar fue que finalizara un partido que terminó por ser frío en las tribunas y en la cancha.