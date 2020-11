Accidente dejó a Ablanedo fuera en la octava fecha

Por evitar un contacto con otra camioneta, el piloto capitalino, Paco Ablanedo Jr., tuvo que abandonar la octava fecha de la Trucks México Series 2020, que se disputó en el Óvalo Aguascalientes México, sin público en las gradas.

"Corríamos bien, me mantuve en segundo lugar prácticamente toda la carrera, sin embargo, faltando 14 vueltas tuve un error en la curva dos, para no pegarle al primer lugar, que era mi coequipera, decidí volantear hacia dentro y la camioneta se jaló de cola y ahí ocurrió el accidente", detalló Paco.

Dijo que dicha acción lo privó de concluir la prueba, pero rescató el aprendizaje y la fortuna de no tener complicaciones físicas a consecuencia del suceso.

"Todo salió bien gracias a Dios, un poquito lastimado, pero ya estamos mejor. Disfruté la carrera y estar con el equipo", explicó el joven capitalino, quien concluyó la única práctica oficial de la fecha en primer lugar.

"Esa camioneta ya no tiene reparación, por lo que vi en las fotos, este campeonato ya no lo estamos peleando por el accidente, ya quedamos muy lejos, ahora sólo debemos sumar más puntos para mantenernos en el Top Five y el próximo año dar todo otra vez", mencionó Ablanedo Jr.