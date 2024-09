Acepta Gustavo Lema reproches de la afición

CIUDAD DE MÉXICO.- El bajo rendimiento de Pumas ha puesto con un pie fuera del Club Universidad Nacional al timonel Gustavo Lema, quien después de conseguir la victoria por la mínima, ante Puebla, busca recuperar la confianza de la afición luego de que pidieran su salida.

“Uno siente el descontento y mientras la agarren conmigo no pasa nada, perder tres partidos seguidos, cómo no se la van a agarrar conmigo. El doctor Mejía Barón me dijo que los primeros nueve partidos no ganó, y hoy es otra historia y otra realidad”, aseguró tras el partido.

El argentino Lema, quien vive su primera experiencia como técnico espera que su trabajo vuelva a cobrar relevancia para agradar a los impacientes fans auriazules.

“Me contaron que insultaron a Hugo Sánchez después del Bicampeonato, imagínense lo que tienen para insultarme a mí, pero estoy contento con el resultado y la gente en cuanto empiece a recibir esos resultados va a volver a dictar, aunque ha seguido alentando y no pasa nada.

“La copa no te la dan en la fecha ocho, no te aseguran ni la Liguilla”, concluyó.