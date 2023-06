Acepta Messi que tuvo problemas con la afición del PSG

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- El astro argentino Lionel Messi, rompió el silencio y habló de su "mala relación" con los aficionados de su antiguo equipo, el París Saint-Germain (PSG).

Durante una entrevista, con la cadena beIN SPORTS, la leyenda del balompié se sinceró. Si bien, en un principio, los fanáticos le recibieron con los brazos abiertos, no hay duda de que "hubo un quiebre" entre el futbolista y la afición, situación que él mismo reconoce.

"Hubo un quiebre con gran parte de la afición del PSG. Obviamente no fue mi intención, ni mucho menos. Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé y con "Ney" también. Sé que es su manera de actuar", aceptó Messi.

Y es que, durante sus últimos partidos con el París Saint-Germain, Lionel Messi fue objeto de abucheos y silbidos.

"Me quedo con toda la gente que sí me respeto, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué. Nada más. Es una anécdota", sentenció el argentino.

¿Cuándo será el próximo partido de Lionel Messi?

Tras su salida del París Saint-Germain, Lionel Messi decidió abandonar el viejo continente y en su lugar, integrarse al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

Se espera que el debut de Messi en las canchas estadounidenses sea contra la "Máquina" del Cruz Azul. Esto, como parte de la Leagues Cup; el duelo se disputará el próximo viernes, 21 de julio.