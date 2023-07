Acosador de jugadoras del América hackeó sus redes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- Renata Masciarelli relató en su cuenta de Tik Tok cómo fue el acoso de José Andrés "M" a ella y hacia otras jugadoras del Club América, el sujeto hackeó las cuentas de redes sociales y hasta entró al departamento de una de sus víctimas.

Este sujeto hace unos meses había sido denunciado Scarlett Camberos, la excapitana del América a quien acosó a tal grado que la joven salió hacia Estados Unidos huyendo de José Andrés "M".

Pero fue hasta que ayer viernes 7 de julio que se hizo viral el caso, autoridades de la Ciudad de México detuvieron al acosador de las futbolistas en la alcaldía Coyoacán, en posesión de drogas y equipos celulares.

Así fue como jugadoras de América obtuvieron la dirección y pruebas del acoso

Renata Masciarelli contó en su cuenta de Tik Tok como inició el acoso y cómo obtuvieron pruebas y las presentaron a las autoridades.

El año pasado la futbolista realizó una rifa con causa y fue cuando José Andrés "M" compró una gran cantidad de boletos, con una cuenta falsa.

El acosador le envió mensajes y ella los aceptó, además explicó que, como cualquier persona, recibe cumplidos por su trabajo.

A la jugadora le saltó el hecho que dicha cuenta hablará de una de sus compañeras. "Esta cuenta era diferente seguí insistiendo en hablar de la situación que vivía la acosada, 'y que como estaba y que el exnovio', yo les decía que no era su novio que esos eran photoshops', no creas que es eso, y siguió defendiendo al acosador", relató.

Aunque Renata Masciarelli no la menciona, la víctima es Scarlett Gamberos, quien fue hackeada y en sus cuentas subieron fotos de ella con José Andrés "M", asegurando que tenían una relación.

Tras esa conversación Masciarelli se contactó con la víctima y le informó, sin embargo, antes de hacer dicha deducción, la futbolista por error compartió su número de celular con el acosador, quien comenzó a enviarle mensajes.

Pero ahora fue ella la que utilizó este medio para obtener los datos de José Andrés "M". "Conseguimos número de teléfono, identificación, su número de cuenta y se lo pasamos a la policía", explicó Renata.

Pero como el sujeto había comprado muchos números ganó uno de los premios de la rifa, pero quería ver a la jugadora en persona, era la oportunidad de conseguir la dirección, pero se llevaron una terrible sorpresa.

"Te ganaste uno de los premios, ¿a dónde te lo mando?", le preguntó la jugadora y José Andrés le envió la dirección de Scarlett Camberos junto con fotos de que se encontraba en el interior del departamento.

"Reconocimos el lugar, se alertó a las autoridades y la víctima se tuvo que mudar, fue un desmadre, pero conseguimos pruebas de que se había violado la orden de restricción".

La futbolista negó tener relación con el sujeto, pero aseguró que "José Andrés", se acerca a las jugadoras pidiendo cosas para conseguir datos personales.

Además, pidió tener cuidado con las capturas de pantalla que se han sacado de contexto. Finalmente pidió no darle atención a él.