Actividad de los mexicanos en ligas extranjeras

Comienza un nuevo fin de semana futbolero y los mexicanos podrían tener actividad con sus respectivos clubes.

Incluso en la Eredivisie y en La Liga habrá duelo de jugadores "tricolor".

Consulta la agenda completa de los partidos de los mexicanos.

Viernes 22 de octubre

Serie A (Italia)

Torino 3-2 Genoa

Mexicano: Johan Vásquez (titular)

Sábado 23 de octubre

Premier League (Inglaterra)

Leeds vs Wolverhampton

9:00 horas

Mexicano: Raúl Jiménez

Jupiler League (Bélgica)

Mechelen vs Zulte Waregem

11:30 horas

Mexicano: Omar Govea

MLS (Estados Unidos)

Seattle Sounders vs Sporting Kansas City

14:30 horas

Mexicano: Alan Pulido

MLS (Estados Unidos)

Minnesota vs LAFC

19:00 horas

Mexicano: Carlos Vela

MLS (Estados Unidos)

Inter Miami vs Cincinnati

19:00 horas

Mexicano: Rodolfo Pizarro

MLS (Estados Unidos)

San José Earthquakes vs Whitecaps

21:00 horas

Mexicanos (San José): Carlos Fierro, Javier Eduardo López y Oswaldo Alanís

MLS (Estados Unidos)

LA Galaxy vs FC Dallas

21:00 horas

Mexicanos: Javier Hernández, Efraín Álvarez, Jonathan Dos Santos, Julian Araujo

domingo 24 de octubre

Eredivisie (Países Bajos)

Ajax vs PSV

09:45 horas

Mexicanos: Edson Álvarez y Erick Gutiérrez

Serie A (Italia)

Roma vs Napoli

11:00 horas

Mexicano: Hirving "Chucky" Lozano

La Liga Segunda División (España)

Burgos vs Huesca

11:15 horas

Mexicano: Técnico Ignacio Ambriz

La Liga (España)

Betis vs Rayo Vallecano

11:30 horas

Mexicanos: Diego Lainez y Andrés Guardado

Jupiler League (Bélgica)

Genk vs Gent

11:30 horas

Mexicano: Gerardo Arteaga

Lunes 25 de octubre

La Liga (España)

Getafe vs Celta de Vigo

14:00 horas

Mexicanos: José Juan Macías y Néstor Araujo