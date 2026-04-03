Acuerdan contrato Kirk Cousins y Raiders

HENDERSON, Nevada.- Kirk Cousins llegó a un acuerdo con los Raiders de Las Vegas, anunció su agente Mike McCartney la mañana del jueves, lo que les da un QB veterano para ayudar a amortiguar la esperada selección de Fernando Mendoza con la primera elección del draft.

El equipo más reciente de Cousins, Atlanta, pagará 8,7 millones de dólares esta temporada y Las Vegas se hará cargo del 1,3 millón restante. Otros 10 millones de dólares en dinero garantizado llegarán el próximo marzo. Los Raiders también tienen una opción de dos años por 80 millones de dólares.

Más tarde, Cousins publicó "The Autumn Wind..." como un guiño al tema de los Raiders que suena antes de cada partido en casa y que se hizo famoso gracias a NFL Films.

El entrenador de los Raiders, Klint Kubiak, y el gerente general, John Spytek, dejaron entrever este tipo de movimiento al señalar que no querrían lanzar a un mariscal de campo novato directamente a la alineación titular. Ha sido un secreto a voces que ese novato probablemente será Mendoza, quien ganó el Trofeo Heisman en el camino a liderar a Indiana hacia su primer —y muy improbable— campeonato nacional.

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"Idealmente, no quieres que sea titular desde el primer día. Te encantaría que pudiera aprender detrás de alguien. Eso sería en un mundo perfecto.