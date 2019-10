Acumula ADSL otra derrota

Un descalabro más acumuló Atlético de San Luis en la Liga MX al caer 10 con las Águilas del América, en duelo celebrado a puerta cerrada en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, que lució vacío por el castigo a que se hizo acreedor el equipo potosino ante los lamentables hechos del duelo ante Querétaro.

Los gritos de ubicación, de reclamos, los golpes al balón, fueron muy claros al no haber aficionados, desde la banca las indicaciones eran claras. La falta de hinchas hizo que el juego fuera aburrido y sin sabor. Habrá uno más ahora ante Necaxa, igual a puerta cerrada.

Al minuto 2 se presentó la primera jugada de peligro de América con disparo de Roger Martínez, que bien pudieron festejar los hinchas ausentes de las Águilas. La jugada más clara, al momento, de los potosinos fue con un remate de cabeza de Ian González que pasó por encima del larguero.

Pasaban los 15 minutos cuando Ibargüen le pegó con rencor al balón al estar dentro del área grande y el esférico volvió a pegar en el travesaño en el segundo aviso de los visitantes.

Nicolás Ibáñez tuvo una mejor chance y primera clara de San Luis y la metió, para su mala fortuna le marcaron fuera de lugar al 18 de acción. Después de ahí las acciones fueron cerradas, sin que ninguno de los dos conjuntos pudo tan siquiera aproximarse peligrosamente y así fue como terminaron los primeros 45 minutos.

Al regreso del descanso las Águilas se fueron con todo en busca del gol, luego de dos opciones, Roger Martínez anotó el ansiado tanto, al caerle el balón en el área chica y solo empujarla al fondo de las redes para el 1-0 al 50 de tie ger Martínez y Bruno Valdez volvieron a poner en peligro la guarida potosina, el colombiano con un disparo potente que atajó el arquero Felipe Rodríguez, mientras que el defensor paraguayo con un remate con la testa que despejó el defensa tunero en la raya de la portería.

El equipo de Coapa dominó las acciones ante un San Luis inoperante, sin idea, sin motivación de buscar alternativas para poder hacer algo en busca de lograr igualar, en tanto, los dirigidos por Miguel Herrera, cuando pisaban el acelerador hacían daño y pusieron en predicamento a Felipe Rodríguez que se fajó cuando fue requerido.

Nicolás Ibáñez, con 8 goles en el torneo, no fue letal en las opciones que tuvo, y para su mala fortuna no le llegaron muchos balones, que decir de sus compañeros que, a pesar del esfuerzo no tuvieron claridad ante un Memo Ochoa ansioso por atajar, pero no le llegó gran cosa y así concluyeron las acciones 1-0 para los de Coapa.