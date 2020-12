Acusan a Federer de alterar el ranking ATP en su beneficio

BERLÍN, Alemania (EFE).- El vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, Dirk Hordorff, acusó al tenista suizo Roger Federer de manipular el ranking ATP en su propio beneficio aprovechando su posición en el Consejo de Jugadores.



"Roger Federer sencillamente ha cambiado el sistema para protegerse y eso es algo que está mal y es irresponsable", dijo el funcionario alemán en el podcast "Quiet please" de la plataforma "Tennisnet".

"Ha aprovechado su influencia en el consejo de jugadores", agregó Hordorff, que se dio a conocer este año al ser de los primeros en adelantar la suspensión de Wimbledon, el único Grand Slam que no se ha jugado este año.

Debido a la pandemia y para evitar que los jugadores, al no poder jugar, perdieran muchas posiciones, se decidió congelar los puntos y pasar de usar el ranking de 52 semanas a congelar los puntos conseguidos entre marzo de 2019 y diciembre de 2020.

De este modo, los tenistas que no hayan disputado ningún torneo este año no han bajado posiciones en el ranking, como ha sido el caso de Federer, quien pese a no jugar más allá del Abierto de Australia por una lesión de rodilla, se mantiene en la quinta posición.

Esto además ha permitido que Novak Djokovic siga con una cómoda ventaja al frente de la clasificación y, salvo cataclismo, superará al helvético en el ranking histórico de más semanas como número uno en marzo, adelantando las 310 que tiene actualmente Federer.

Si se consideraran solo los puntos de obtenidos en 2020 Federer, solo estaría en el puesto 29.