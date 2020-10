Acusan a jugador de Chivas de presunto delito sexual

Un nuevo escándalo llega a las Chivas. Después de muchas indisciplinas por parte de los futbolistas durante la pandemia, ahora sería el jugador Dieter Villalpando el que estaría envuelto en un problema legal grave.

Según el portal digital de ESPN, una mujer acusó al futbolista del Guadalajara ante la Unidad de investigación de delitos contra las mujeres y delitos de razón de género de la fiscalía del Estado de Jalisco por un presunto delito sexual.

Los hechos habrían sucedido en una fiesta en la que aún sin confirmar habrían estado presentes otros futbolistas del Rebaño. Hasta el momento Dieter Villalpando no viajó a la Ciudad de México para el partido de Chivas frente a Pumas, pues, está en disposición de las autoridades a las cuales ya declaró sobre la denuncia impuesta en su contra y la que fuentes cercanas al jugador aseguran se trata de una extorsión.

En un documento publicado por el portal se puede leer la declaración del jugador:

"En virtud de que estoy enterado por diversos medios, así como de un requerimiento que tuve el domingo 25 de octubre de 2020, por personal de la agencia del ministerio público, receptora de denuncias de la dirección a su cargo, que presentó denuncia la señorita GJER en mi contra y que dio origen a la presente indagatoria".

"En razón de lo anterior, me pongo a su disposición para ser notificado formalmente de los hechos denunciados en el domicilio señalado en mis generales, así como en el teléfono xx xxxx xxxx, para estar en la posibilidad de una defensa adecuada, haciendo valer mi derecho humano como es el debido proceso dentro de la presente investigación y estar en posibilidades de aportar los datos de prueba suficientes, para demostrar que no existe hechos que la ley, demostrar y seguir operando en mi favor el beneficio de presunción de inocencia".

Hasta el momento el Guadalajara no se ha pronunciado al respecto y se espera que en las próximas horas se de a conocer la situación del futbolista.