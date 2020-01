Acusan a presidente de FMT de despido injustificado e intimidación

José Antonio Flores, presidente de la Federación Mexicana de Tenis (FMT), fue acusado de intimidación y despido injustificado por una empleada que trabajaba en el organismo y que señala que esto se dio porque se negó a manipular los ingresos y registros de afiliados de algunas asociaciones estatales.

"Estaba realizando la lista de las afiliaciones. Ya tenía tres días haciéndolo, cuando le informe que algunas asociaciones no iban a llegar a la meta y que otras (que aparentemente estaban en desacuerdo con su administración), habían superado sus metas", cuenta Paola Beltrán, la empleada afectada y que se desarrollaba como coordinadora administrativa de la FMT, a EL UNIVERSAL Deportes. "Flores y el tesorero de la FMT, Carlos Illescas, se enojaron. Me encerraron en mi oficina e Illescas comenzó a gritarme. Me dijeron que algunas de las asociaciones que no habían llegado a sus metas de afiliados, habían pagado con cheques y querían que las registrara. Me dijeron que los números iban a cambiar".

Beltrán, cuenta, se negó a hacerlo, porque le parecía extraña la petición. Sostuvo que los pagos de los afiliaciones se hacían mediante depósitos electrónicos y no por medio de cheques. Cuando les dio la negativa, dice que los gritos de Illescas continuaron y que le prohibieron que la información de afiliaciones y dinero depositado fuera distribuido con socios y presidentes de asociaciones estatales.

No hizo caso y de todas formas envió la información. Lo anterior provocó, aunado a otras acusaciones de irregularidades, que los presidentes de las asociaciones estatales convocaran a una asamblea extraordinaria el jueves pasado. En ella, 13 de ellos votaron por la destitución de Flores al frente de la FMT, aunque ésta podría truncarse debido a un amparo que tramitó el hermano del mismo directivo y quien también es presidente de la Asociación Estatal de Tenis del Estado de México.

"Al día siguiente que mandé esa información, me despidieron. Les pregunté porque lo hacían y me dijeron que ya no trabajaba ahí. Querían darme una liquidación de 79 mil pesos, cuando trabajé 21 años en la Federación. Lo platiqué con mi abogado y me pareció injusto. No firmé nada", sostuvo.

EL UNIVERSAL Deportes buscó a Flores para dar su versión de los hechos. Se le preguntó hasta en dos ocasiones lo que había pasado en el incidente que relató Beltrán, pero negó que hubieran encerrado en su oficina a la exempleada.

Sin embargo, una fuente anónima presente en el incidente confirmó la versión de Beltrán.

"Sobre la liquidación, no tengo el dato exacto. Eso lo tiene el tesorero de la Federación, pero puedo decir que no trabajó ese tiempo de corrido. Hubo un tiempo en el que se fue y después regresó a la Federación", sostuvo Flores.