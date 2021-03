Además del "Clásico", destaca juego entre Cruz Azul y Rayados en fecha 11

Este sábado, en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul y Monterrey escenificaran lo que podría ser el preámbulo de la gran final del futbol mexicano, cuando los Cementeros, buscando alejarse más en la tabla general, reciban a los regios en un choque de altos vuelos entre dos de la mejores organizaciones de la Liga MX.

El equipo de Juan Reynoso llega con una excelente racha de ocho triunfos consecutivos acumulando 24 puntos, fruto de su excelente desempeño defensivo, rubro en el que son los mejores de la competición al solamente haber aceptado 5 goles en contra, a la vez que se han establecido el segundo mejor ataque con 15 tantos logrados. Lo que les convierte en el rival a vencer en la justa.

Además, Cruz Azul parece haber encontrado la fórmula para ganar en los juegos más complicados, pues, aunque en los más recientes compromisos su futbol no ha sido del todo brillante, llevan una seguidilla de tres cotejos sin recibir anotación y únicamente ha perdido un encuentro en su patio.

Mientras tanto La Pandilla se presentará en la capital del país luego de desperdiciar, este miércoles, una gran oportunidad de acercarse a los líderes del campeonato, luego de empatar 1-1 ante el alicaído León, en juego pendiente que abrochó la jornada tres. Así la tripulación de Javier "Vasco" Aguirre se quedó en la tercera posición con 19 unidades escoltando a América y Cruz Azul.

No obstante, el cuadro de la Sultana del Norte se ha establecido como uno de los equipos más compactos del balompié azteca, al compartir un triple empate —con Chivas y Cruz Azul— como las mejores ofensivas con 15 anotaciones clavadas, sólo abajo de Toluca y la segunda mejor defensa con 6 goles aceptados, detrás de La Maquina.

Sin embargo, la historia no es halagüeña con Rayados cuando visitan a los Celestes, pues no vencen al cuadro de La Noria, Xochimilco, desde hace más de 11 años. Es decir, desde la final del torneo Apertura 2009 cuando, con goles de Aldo de Nigris y Humberto "Chupete" Suazo, Monterrey alcanzó el tercer título de su historia.

Por lo que este sábado en punto de las 21:00 horas, La Pandilla busca terminar con esta sequía en el podría ser el juego más atractivo de la fecha 11 del torneo Guardianes 2021.